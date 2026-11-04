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Barcelona dibayangi kekhawatiran besar soal cedera setelah tampil dominan melawan Aston Villa di Liga Champions pada Selasa malam. Gelandang andalan Rodri terpaksa ditarik keluar lebih awal, membuat Hansi Flick harus menanti dengan cemas menjelang laga penting di kompetisi domestik melawan Atletico Madrid akhir pekan ini.

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Rodri ditarik keluar akibat masalah hamstring

Rodri meminta diganti menjelang akhir babak pertama saat Barcelona menang 3-0 atas Aston Villa di Champions League. Pemain berusia 30 tahun itu merasakan nyeri pada hamstring kanannya, sehingga tim medis menariknya keluar saat jeda untuk mencegah cedera lebih lanjut.

Lulusan akademi Marc Bernal masuk untuk mendampingi Pedri pada babak kedua. Pemain remaja itu tampil tenang, membantu Barcelona menjaga organisasi pertahanan dan mencatatkan nirbobol pertama mereka di kompetisi Eropa dalam 18 pertandingan.

Flick pastikan pemeriksaan medis akan dilakukan

Flick memastikan Rodri ditarik keluar lebih awal sebagai langkah pencegahan, meski tingkat keparahan masalahnya belum jelas. Sang pelatih mengakui bahwa kepastian kapan gelandang andalannya itu bisa kembali bergantung pada hasil pemeriksaan medis menyeluruh.

“Dia merasakan sedikit ketidaknyamanan,” kata Flick kepada wartawan setelah pertandingan. “Kami harus menunggu hingga [Kamis] untuk menjalani pemeriksaan.”

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Menurut Mundo Deportivo, gelandang tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan awal dalam sesi pemulihan pada Rabu. Hasil pemeriksaan itu pada akhirnya akan menentukan apakah pemain senior tersebut dapat menghadapi mantan klubnya akhir pekan ini.

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Beban bermain yang berat mulai berdampak

Kekhawatiran soal hamstring Rodri menyoroti meningkatnya kecemasan terhadap beban bermainnya yang berat. Sejak menuntaskan transfernya dari Manchester City, gelandang itu telah bermain 945 menit dalam 14 penampilan musim ini dan menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan Flick.

Banyaknya waktu bermain Rodri terutama terlihat saat Barcelona menang telak 6-1 atas Alaves di kompetisi domestik pada Sabtu. Ketika para pemain inti seperti Pedri, Raphinha, dan Lamine Yamal diberi kesempatan beristirahat setelah Barcelona unggul jauh, Rodri bermain penuh selama 90 menit.

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Terlepas dari kekhawatiran soal cedera tersebut, Barcelona berhasil kembali meraih momentum setelah menelan kekalahan beruntun dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid pada akhir Oktober. Kemenangan di kompetisi Eropa pada Selasa itu membuat mereka mengoleksi sembilan poin, setara dengan tim peringkat kedua di klasemen Champions League dan tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen, PSG.

Duel papan atas menanti

Pemuncak klasemen La Liga, Barcelona, bertandang ke ibu kota Spanyol pada Minggu untuk menghadapi Atletico Madrid. Flick kini menghadapi persoalan besar dalam menentukan susunan pemain untuk melawan lawan yang tangguh, sementara Barcelona sangat berharap gelandang bertahan andalan mereka bisa tampil.

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Jika Rodri dipastikan absen, Bernal menjadi pilihan alami di posisi gelandang bertahan. Namun, menggantikan kecerdasan posisi dan pengalaman luas pemain berusia 30 tahun itu dalam laga sepenting ini akan menjadi tantangan besar bagi tim tamu.