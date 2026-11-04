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FC Barcelona v Aston Villa FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Kabar buruk soal cedera Rodri! Bintang Barcelona sangat diragukan tampil melawan Atletico Madrid setelah mengalami masalah hamstring saat menang atas Aston Villa

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Barcelona dibayangi kekhawatiran besar soal cedera setelah tampil dominan melawan Aston Villa di Liga Champions pada Selasa malam. Gelandang andalan Rodri terpaksa ditarik keluar lebih awal, membuat Hansi Flick harus menanti dengan cemas menjelang laga penting di kompetisi domestik melawan Atletico Madrid akhir pekan ini.

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Rodri ditarik keluar akibat masalah hamstring

Rodri meminta diganti menjelang akhir babak pertama saat Barcelona menang 3-0 atas Aston Villa di Champions League. Pemain berusia 30 tahun itu merasakan nyeri pada hamstring kanannya, sehingga tim medis menariknya keluar saat jeda untuk mencegah cedera lebih lanjut.

Lulusan akademi Marc Bernal masuk untuk mendampingi Pedri pada babak kedua. Pemain remaja itu tampil tenang, membantu Barcelona menjaga organisasi pertahanan dan mencatatkan nirbobol pertama mereka di kompetisi Eropa dalam 18 pertandingan.

Flick pastikan pemeriksaan medis akan dilakukan

Flick memastikan Rodri ditarik keluar lebih awal sebagai langkah pencegahan, meski tingkat keparahan masalahnya belum jelas. Sang pelatih mengakui bahwa kepastian kapan gelandang andalannya itu bisa kembali bergantung pada hasil pemeriksaan medis menyeluruh.

“Dia merasakan sedikit ketidaknyamanan,” kata Flick kepada wartawan setelah pertandingan. “Kami harus menunggu hingga [Kamis] untuk menjalani pemeriksaan.”

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Menurut Mundo Deportivo, gelandang tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan awal dalam sesi pemulihan pada Rabu. Hasil pemeriksaan itu pada akhirnya akan menentukan apakah pemain senior tersebut dapat menghadapi mantan klubnya akhir pekan ini.

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08 Nov 2026

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Beban bermain yang berat mulai berdampak

Kekhawatiran soal hamstring Rodri menyoroti meningkatnya kecemasan terhadap beban bermainnya yang berat. Sejak menuntaskan transfernya dari Manchester City, gelandang itu telah bermain 945 menit dalam 14 penampilan musim ini dan menjadi salah satu pemain yang paling diandalkan Flick.

Banyaknya waktu bermain Rodri terutama terlihat saat Barcelona menang telak 6-1 atas Alaves di kompetisi domestik pada Sabtu. Ketika para pemain inti seperti Pedri, Raphinha, dan Lamine Yamal diberi kesempatan beristirahat setelah Barcelona unggul jauh, Rodri bermain penuh selama 90 menit.

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Terlepas dari kekhawatiran soal cedera tersebut, Barcelona berhasil kembali meraih momentum setelah menelan kekalahan beruntun dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid pada akhir Oktober. Kemenangan di kompetisi Eropa pada Selasa itu membuat mereka mengoleksi sembilan poin, setara dengan tim peringkat kedua di klasemen Champions League dan tertinggal tiga poin dari pemuncak klasemen, PSG.

Duel papan atas menanti

Pemuncak klasemen La Liga, Barcelona, bertandang ke ibu kota Spanyol pada Minggu untuk menghadapi Atletico Madrid. Flick kini menghadapi persoalan besar dalam menentukan susunan pemain untuk melawan lawan yang tangguh, sementara Barcelona sangat berharap gelandang bertahan andalan mereka bisa tampil.

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Jika Rodri dipastikan absen, Bernal menjadi pilihan alami di posisi gelandang bertahan. Namun, menggantikan kecerdasan posisi dan pengalaman luas pemain berusia 30 tahun itu dalam laga sepenting ini akan menjadi tantangan besar bagi tim tamu.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.