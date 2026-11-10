Brian Brobbey mengalami robekan kecil pada otot pahanya. Jurnalis Mounir Boualin melaporkan hal itu pada Selasa melalui X, berdasarkan informasi dari sejumlah sumber. Penyerang Sunderland tersebut pada Senin memberi tahu pelatih timnas Belanda, Xavi, bahwa ia tidak bisa bergabung.

Brobbey diperkirakan absen selama beberapa pekan akibat cedera otot tersebut. Ia dipastikan melewatkan laga Nations League melawan Yunani (13 November) dan Jerman (16 November).

Brobbey tampaknya juga akan melewatkan beberapa pertandingan Sunderland. Tim penghuni papan bawah Liga Primer itu akan kembali bermain pada 21 November melawan Aston Villa. Setelah itu, mereka menghadapi Jagiellonia Białystok di fase grup Liga Europa.

Mantan pemain Ajax itu mendapat pujian atas penampilannya akhir pekan lalu saat Sunderland mengalahkan Chelsea 1-0. "Tidak ada pemain seperti Brobbey di Liga Primer. Ia kuat dan bertenaga, tetapi juga kerap berada dalam posisi untuk mencetak gol," kata mantan pemain timnas Inggris, Dion Dublin, yang menjadi analis di Match of the Day. "Para penggemar menyukainya. Ia penyerang tengah sejati, bek-bek membencinya. Ia persis yang dibutuhkan Sunderland."

Media lokal Sunderland Echo memberi Brobbey nilai 8 untuk penampilannya melawan Chelsea. "Ia tampil luar biasa," tulis surat kabar itu.

Pertandingan berikutnya NED UEFA Nations League A 14.45 GRE

Brobbey saat ini telah mencatatkan 17 penampilan bersama timnas Belanda. Dalam jumlah penampilan tersebut, penyerang Sunderland berusia 24 tahun itu mencetak empat gol.

Penyerang asal Amsterdam itu terakhir kali membela timnas Belanda pada akhir September. Brobbey harus keluar karena cedera setelah 35 menit dalam laga kandang melawan Jerman yang berakhir 1-1.