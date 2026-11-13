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Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp tampaknya menyiapkan kejutan dalam susunan pemain utamanya untuk laga Nations League di Serbia pada Jumat malam (pukul 20.45).

Seperti dilaporkan Bild, Brajan Gruda, yang kembali dipanggil untuk pertama kalinya setelah lama absen, akan bermain sejak awal di sayap kanan di Beograd. Gelandang serang RB Leipzig itu disebut mendapat tempat tersebut mengungguli talenta muda Bayern Munich Lennart Karl, yang juga berharap tampil sebagai starter.

Bagi Gruda, laga itu akan menjadi debutnya bersama timnas senior. Pemain berusia 22 tahun tersebut pertama kali bergabung dengan timnas senior menjelang Euro 2024 dan masuk skuad asuhan pelatih timnas Jerman saat itu, Julian Nagelsmann, untuk laga uji coba yang berakhir 0-0 melawan Ukraina. Namun, ia tidak dimainkan.

Brajan Gruda lama menanti panggilan kembali dari DFB

Setelah itu, Gruda menunggu lebih dari dua tahun untuk kembali dipanggil. Klopp sebelumnya telah memasukkannya dalam bagian kedua skuad besarnya untuk laga internasional pada September dan Oktober, tetapi pemain Leipzig itu harus mengundurkan diri karena cedera otot perut. Kini, Gruda juga masuk dalam skuad 24 pemain pilihan Klopp untuk laga Nations League di Serbia pada Jumat dan melawan Belanda Senin mendatang.

Getty Images

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"Dia pemain sepakbola jalanan dan sangat piawai mengolah bola. Potensinya sejauh ini belum sepenuhnya tergali. Di usianya, hal itu juga belum harus terjadi, tetapi dia telah menunjukkan banyak hal positif," puji Klopp kepada Gruda saat mengumumkan skuad pada awal November. Di Leipzig, mantan pemain Mainz itu belakangan tampil impresif. Musim ini, ia telah mencatatkan lima assist dan dua gol dalam 13 penampilan.

Pertandingan berikutnya SER UEFA Nations League A 14.45 GER

Dari segi usia, Gruda juga masih memenuhi syarat bermain untuk tim U21, yang sudah 20 kali ia bela dan akan mengikuti Euro pada musim panas mendatang. Gruda terakhir kali bermain untuk tim U21 pada akhir Maret, saat menang 3-0 atas Irlandia Utara dalam kualifikasi Euro.

Sementara Gruda dan Karl bersaing memperebutkan posisi sayap kanan dalam skuad DFB saat ini, Derry Scherhant (SC Freiburg) atau Said El Mala (1. FC Köln) diperkirakan akan bermain di sayap kiri melawan Serbia. Di lini tengah yang diisi tiga pemain, menurut Bild, Aleksandar Pavlovic (FC Bayern) akan mendapat tempat mengungguli Felix Nmecha (Borussia Dortmund) untuk bermain bersama Joshua Kimmich (FC Bayern) dan Florian Wirtz (FC Liverpool).