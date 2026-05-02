Kabar buruk bagi Robin van Persie dan Feyenoord: transfer bernilai jutaan euro batal

Calvin Stengs (27) kemungkinan besar akan kembali ke Feyenoord setelah musim ini berakhir. Jumat malam, klub tempatnya bermain sementara, Pisa, terdegradasi dari Serie A.

Degradasi ini tidak hanya berdampak pada Pisa, tetapi juga pada Feyenoord. Klub yang pernah diperkuat oleh Wim Kieft dan Mario Been ini ingin menghindari semua risiko finansial, sehingga Stengs menjadi tidak terjangkau.

Pisa sebenarnya bisa membeli Stengs secara permanen dari Feyenoord seharga 6 juta euro setelah musim ini, tetapi opsi ini tidak akan diambil.

Bahkan jika Pisa berhasil bertahan, hal ini kemungkinan besar tidak akan terjadi, karena Stengs hanya bermain selama 42 menit untuk Pisa, yang terbagi dalam empat pertandingan di Serie A.

Musim Stengs kembali diwarnai oleh cedera. Ia mengalami cedera saat latihan dan harus menjalani operasi pada pangkal paha.

Stengs masih terikat kontrak dengan Feyenoord hingga pertengahan 2027. Pemain yang delapan kali membela timnas Belanda ini merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di De Kuip.

Musim panas mendatang, fokus utamanya adalah pertanyaan tentang peran apa yang masih bisa dimainkan Stengs di Feyenoord, atau apakah penjualan adalah satu-satunya opsi.