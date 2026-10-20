Sebuah laporan media mengungkap identitas wasit yang paling berpeluang memimpin laga El Clasico yang dinantikan antara Barcelona dan Real Madrid, yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang di Stadion Spotify Camp Nou, dalam duel yang bisa jadi menandai penampilan perdana sang wasit kandidat dalam sejarah pertandingan kedua rival tersebut.

Surat kabar Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Javier Alberola Rojas menjadi kandidat terkuat untuk memimpin El Clasico, setelah peluang Hernandez Hernandez menurun, yang sebelumnya merupakan nama terdekat, meski ia memimpin dua laga El Clasico terakhir di Stadion Camp Nou.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa komite penunjukan wasit telah menetapkan pilihannya untuk laga-laga akhir pekan, dengan nama wasit El Clasico yang akan diumumkan secara resmi pada hari Sabtu, satu hari sebelum duel yang dinantikan tersebut.

Peluang Alberola Rojas semakin menguat karena ia tidak memimpin satu pun laga di Liga Spanyol pada pekan ini, selain itu ia juga belum pernah memimpin laga Barcelona maupun Real Madrid sepanjang musim berjalan.

Rekor menenangkan untuk Barcelona, mengkhawatirkan untuk Real Madrid

Angka-angka wasit asal Spanyol ini menunjukkan keunggulan jelas dalam hasil-hasil Barcelona pada laga-laga yang dipimpinnya, di mana ia memimpin 13 laga tim Catalan tersebut, dan Blaugrana meraih 10 kemenangan serta dua hasil imbang, berbanding hanya satu kekalahan.

Laga terakhir yang ia pimpin untuk Barcelona adalah pada Februari lalu, saat tim mengalahkan Levante dengan skor telak 3-0 di Stadion Camp Nou, sementara satu-satunya kekalahan di bawah kepemimpinan wasit ini terjadi pada Mei 2023, ketika kalah dari Real Sociedad dengan skor 1-2.

Sebaliknya, catatan Real Madrid tampak kurang positif, setelah Alberola Rojas memimpin 19 laga tim Los Blancos, yang menghasilkan 12 kemenangan dan 3 hasil imbang, berbanding 4 kekalahan.

Laga terakhir yang ia pimpin untuk Real Madrid adalah pada April lalu, yang berakhir imbang melawan Girona, sementara kemenangan tandang terakhir tim Los Blancos di bawah kepemimpinannya terjadi saat menang atas Valencia dengan dua gol tanpa balas di Mestalla, pada musim lalu.

Alberola Rojas dijadwalkan menjalani laga pertamanya di Liga Champions Eropa musim ini pada besok, ketika ia memimpin duel antara Sabah dari Azerbaijan dan Borussia Dortmund dari Jerman.





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