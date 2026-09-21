Luciano Valente mungkin menjadi salah satu nama yang paling mencolok absen dalam skuad pertama pelatih timnas Xavi Hernández di tim nasional Belanda. Kapten Feyenoord itu memulai musim dengan sangat baik, tetapi tidak dipanggil untuk laga-laga Oranje di Nations League yang akan datang. Valentijn Driessen tahu apa penyebabnya.

“Valente, sama seperti Zechiël, adalah gelandang serang, tetapi dia bisa saja menjadi pihak yang dirugikan,” ujar Driessen dalam podcast Kick-off milik De Telegraaf. “Sebab di Feyenoord dia sangat cocok di sisi kiri, tetapi Xavi melihatnya sebagai gelandang serang.”

“Sebenarnya saya lebih memilih untuk tidak membahas pemain secara individu, tetapi ya, kami mengikuti Valente,” jelas Xavi pada Senin dalam konferensi pers di Zeist. “Dia pemain yang bagus, punya potensi untuk kami. Pintu ke timnas Belanda juga terbuka untuknya. Hanya saja kami sudah memiliki sangat banyak gelandang bagus. Saya benar-benar melihat dia sebagai gelandang serang, bukan penyerang sayap kiri.”

“Saya juga cukup terkejut bahwa Valente kecewa karena dia tidak masuk skuad,” lanjut Verweij. “Tetapi itu tentu juga sedikit dipengaruhi oleh bagaimana situasinya sekarang di Feyenoord. Xavi benar ketika mengatakan: saya melihatnya sebagai gelandang, bukan penyerang sayap kiri.”

Setelah Feyenoord - FC Utrecht (5-0), Valente mengaku di depan kamera ESPN bahwa dirinya kecewa dengan keputusan sang pelatih tim nasional. “Tentu saja Anda kecewa. Diam-diam saya sedikit berharap saya akan masuk skuad, tetapi saya harus berbicara lewat kaki saya dan itulah yang saya lakukan hari ini.”

“Ini tentu memang menjadi sesuatu. Bagi Valente, ini akan menjadi persoalan,” lanjut Driessen. “Van Bronckhorst tidak berniat memainkannya di lini tengah, dan itu membuat peluangnya untuk terpilih ke tim nasional Belanda menjadi jauh lebih kecil.” Verweij bahkan jauh lebih tegas: “Selama Valente bermain di posisi itu, dia tidak akan dipilih.”

Setelah Donyell Malen dan Justin Kluivert cedera, mungkin sempat ada harapan bagi Valente, tetapi Xavi memanggil Mexx Meerdink dan Guus Til sebagai pengganti. Masuk akal, menurut Driessen. “Kluivert juga pemain yang bermain lebih ke depan, masuk ke depan gawang, dan mencetak gol. Til tentu juga bisa melakukan itu. Karena itu dia memanggil Til, bukan Valente,” tutup kepala sepak bola itu.