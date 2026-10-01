Miguel Galán, Presiden Pusat Pelatihan Nasional untuk Pelatih Sepakbola di Spanyol, meremehkan pentingnya langkah terbaru yang diambil UEFA dalam kasus Negreira, setelah menerima dokumen-dokumen yang dikirim oleh Real Madrid.

Surat kabar Sport menerbitkan pernyataan Miguel Galán, yang menegaskan bahwa penerimaan dokumen tersebut tidak berarti dibukanya kembali berkas kasus.

Real Madrid menyerahkan sebuah berkas yang terdiri dari sekitar 500 halaman, dan dalam pernyataannya menuntut agar prosedur disipliner yang sebelumnya telah dimulai oleh UEFA diaktifkan kembali secara segera.

Menurut Galán, badan Eropa itu kini hanya sebatas menegaskan penerimaan materi yang dikirim oleh Real Madrid, dan menyatakan bahwa para inspekturnya akan mengevaluasinya dalam kerangka investigasi yang sedang berlangsung, tanpa mengumumkan tuduhan baru atau mengambil keputusan terkait substansi kasus.

Galán menjelaskan bahwa klub Barcelona sendiri menekankan bahwa investigasi UEFA dimulai pada tahun 2023 dan tidak pernah ditutup sama sekali, sehingga ia berpandangan bahwa dokumen yang diserahkan Real Madrid, dari sudut pandangnya, tidak merepresentasikan adanya pengaktifan kembali investigasi.

Pejabat tersebut dalam analisisnya berfokus pada tenggat hukum. Di Spanyol, ia mengingatkan bahwa Pasal 80 dari Undang-Undang 10/1990 menetapkan masa kedaluwarsa pelanggaran yang sangat berat selama tiga tahun", yang mendorongnya untuk menganggap bahwa kasus tersebut telah gugur karena kedaluwarsa, sepanjang menyangkut fakta-fakta yang tunduk pada sistem ini.

Adapun di tingkat Eropa, Galán berpandangan bahwa "tidak terbukti adanya pengaturan pertandingan, penipuan, penyuapan, atau korupsi", sehingga pengecualian khusus mengenai tidak tunduknya tindakan-tindakan tersebut pada masa kedaluwarsa tidak dapat diterapkan, sesuai dengan peraturan disiplin UEFA.

Berdasarkan hal itu, ia menegaskan bahwa masa umum selama 5 tahun lah yang berlaku, dan bahwa masa itu telah berakhir tanpa diambilnya tindakan yang memutus masa kedaluwarsa secara sah, sehingga gugatan disipliner juga telah gugur karena kedaluwarsa di tingkat UEFA.

Galán menyimpulkan dengan mengatakan, "Sekadar menerima dokumen tidak membuktikan satu pun dari tindakan-tindakan itu, dan dengan sendirinya tidak memungkinkan untuk melampaui kedaluwarsa. Oleh karena itu, berakhirnya gugatan harus diumumkan ketika hal itu memang semestinya dilakukan".



