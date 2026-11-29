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Kabar buruk terus menghampiri Bayern Munich. Konrad Laimer kemungkinan besar tidak akan bermain lagi tahun ini.

Seperti diumumkan klub tersukses di Jerman itu pada Minggu, Laimer mengalami "cedera dislokasi tendon pada pergelangan kaki kanan" saat bermain imbang tanpa gol melawan HSV dan harus menjalani operasi. Menurut tz/Münchner Merkur, ia akan absen setidaknya tiga bulan.

Laimer masuk pada menit ke-52 di Hamburg menggantikan Lennart Karls yang tampil kurang meyakinkan, tetapi harus ditarik keluar pada menit ke-87 setelah kakinya terkena benturan dan terasa sangat nyeri.

Seusai pertandingan, pelatih Vincent Kompany sudah memiliki firasat buruk. "Kondisinya tidak terlihat baik," kata pria Belgia itu ketika ditanya tentang keadaan Laimer.

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Setelah robekan ligamen sindesmosis yang dialami Ismael Saibari dan Harry Kane, robekan serat otot yang dialami Jamal Musiala , serta cedera tendon Manuel Neuer, absennya Laimer dalam waktu lama menjadi kabar buruk berikutnya bagi klub tersukses di Jerman itu pada musim gugur yang ingin mereka lupakan.

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Selain keempat pemain tersebut, Alphonso Davies (robekan serat otot), Michael Olise (memar), dan Serge Gnabry (cedera otot) juga masih absen. Namun, ketiganya bisa kembali masuk skuad pada laga Piala DFB berikutnya melawan Hertha BSC. Setidaknya Gnabry dan Davies sudah kembali berlatih bersama tim pekan lalu.

Akibat banyaknya pemain yang cedera, klub tersukses di Jerman itu belakangan mengalami krisis kecil di lapangan. Hasil 0-0 di Hamburg merupakan laga ketiga berturut-turut tanpa kemenangan. Pada pertengahan pekan, mereka menelan kekalahan pertama musim ini di Liga Champions, 1-2 dari Lille. Beberapa hari sebelumnya, Bayern hanya bermain imbang 1-1 di kandang melawan 1. FC Köln. Akibatnya, mereka tidak hanya kehilangan posisi puncak klasemen kepada BVB, tetapi juga kehilangan penyerang andalan Kane selama setidaknya tiga bulan karena cedera serius.

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Perdebatan soal Musiala menambah persoalan Bayern Munich

Seolah itu belum cukup, perdebatan yang telah bergulir mengenai disfungsi neurologis Musiala juga memanas pada malam tersebut. Anggota dewan pengawas Karl-Heinz Rummenigge menyampaikan kepada Sky secara tegas bahwa ia sangat meragukan Musiala dapat kembali ke level performanya yang dulu. Ia tidak hanya mengemukakan kemungkinan penyesuaian kontrak, tetapi juga nyaris menuntutnya jika hal itu terjadi.

Musiala telah memperpanjang kontraknya dengan Bayern Munich untuk jangka panjang pada Februari 2025. Dengan gaji pokok baru yang dilaporkan mencapai 25 juta euro, ia menjadi pemain bergaji tertinggi di klub tersebut. Namun, sejak itu ia terus diganggu cedera dan masalah kesehatan.

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Patah tulang betis yang parah disertai dislokasi pergelangan kaki pada Piala Dunia Antarklub musim panas 2025 menandai awal rangkaian cedera tragis yang masih berlanjut hingga kini.