Menurut laporan tersebut, bukan hanya klub-klub papan atas Italia, terutama SSC Napoli, yang mengincar Varela. Arsenal juga disebut telah "memasukkan penyerang itu dalam radar" setelah awal musimnya yang luar biasa.

Di klub London itu, penyerang timnas Jerman Kai Havertz menjadi andalan di bawah manajer tim Mikel Arteta. Pelatih asal Spanyol tersebut secara terbuka mengagumi mantan pemain Leverkusen itu, meski Havertz bukan penyerang nomor sembilan murni. Karena itu, rumor ketertarikan Arsenal pada penyerang lain terus bermunculan. Terlebih lagi, Viktor Gyökeres asal Swedia dikabarkan marah karena perannya sebagai pemain cadangan dan mungkin ingin meninggalkan klub pada musim dingin.

Jika Varela memang menarik perhatian The Gunners, itu bukan tanpa alasan. Pemain berusia 21 tahun tersebut tampil gemilang bersama Monza: ia sudah mencetak enam gol dalam enam pertandingan Serie A musim ini. Catatan itu menempatkannya di posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak bersama penyerang Roma, Donyell Malen, di belakang Antonio Raimondo dari Frosinone yang telah mengoleksi tujuh gol. Varela juga mencetak dua gol melawan Avellino di Coppa Italia.

Melihat produktivitas itu dan lonjakan nilai pasarnya, Monza tentu girang. Klub asal Lombardia tersebut merekrut Varela dari Benfica pada musim panas lalu dengan biaya transfer yang relatif rendah, yakni 2,5 juta euro. Saat itu, Monza mengungguli HSV, FC Paris, serta sesama klub Serie A, Venezia dan Parma, dalam persaingan mendapatkan tanda tangannya.

Sampai kapan kontrak Gustavo Varela di AC Monza?

Kontrak Varela masih berlaku hingga 2030 dan, menurut informasi Gazzetta, tidak memuat klausul pembelian kembali bagi Benfica. Media Portugal belakangan melaporkan adanya klausul tersebut sekaligus menyebut pihak di Lisbon berharap bisa memulangkan pemain berusia 21 tahun itu. Namun, Benfica kabarnya telah mengamankan hak untuk menyamai tawaran serta bagian sebesar 20 persen dari hasil penjualan berikutnya.

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Varela berasal dari akademi Sporting, rival bebuyutan Benfica. Dari 2016 hingga 2022, ia bermain untuk tim junior PAOK Salonika sebelum pindah ke klub peraih gelar juara terbanyak di Portugal itu dengan biaya kompensasi pembinaan sebesar 100.000 euro. Di Benfica, ia gagal menembus tim utama dan dipinjamkan dari tim B ke Gil Vicente pada musim 2025/26. Di sana, ia mencatatkan tujuh gol dan tiga assist dalam 33 pertandingan kompetitif. Varela juga telah bertahun-tahun menunjukkan ketajamannya bersama tim nasional kelompok usia Portugal. Saat ini, ia mengoleksi empat gol dalam tujuh penampilan untuk tim U21.

Varela adalah penyerang tengah klasik yang mampu menuntaskan peluang dengan kedua kaki dan juga piawai menyundul bola. Pelatih Monza Ivan Juric yakin ia memiliki pemain berbakat yang masih bisa diasah: "Dia sudah mencetak banyak gol dan masih punya potensi besar untuk berkembang di banyak aspek."