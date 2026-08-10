Seperti dilaporkan secara konsisten oleh sejumlah media Spanyol, pemain Swedia berusia 20 tahun itu mengalami cedera yang mungkin cukup serius pada lututnya saat latihan, yang dalam skenario terburuk bisa membuatnya absen selama beberapa bulan.

Dengan demikian, transfer pada periode transfer saat ini jelas batal, mengingat bursa transfer musim panas di Eropa hanya masih dibuka hingga 1 September 2026.

Bardghji sebelumnya juga mengalami robek ligamen krusiat pada April 2024 dan setelah itu harus menepi selama sepuluh bulan. Belum diketahui apakah cedera saat ini mengenai lutut yang sama dan seberapa parah cederanya.

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Bardghji masih terikat kontrak dengan FC Barcelona hingga 2029

Di Barcelona, pemain 20 tahun itu dianggap sebagai kandidat untuk hengkang setelah ia memiliki peluang yang kurang baik untuk mendapatkan menit bermain reguler di tim asuhan pelatih Hansi Flick. Untuk laga-laga uji coba di Udine akhir pekan lalu - tim Catalan itu masing-masing bermain 45 menit melawan Nottingham Forest (1-0) dan Udinese Calcio (0-1) - pelatih asal Jerman tersebut bahkan tidak membawa Bardghji.

"Ini tidak mudah bagi saya, tetapi kami harus mengambil keputusan," jelas Flick setelahnya. Pemain Swedia itu, serta gelandang Marc Cassado, idealnya mencari klub baru. "Saya sudah berbicara dengan mereka berdua pada akhir musim lalu dan kami juga membicarakan situasi mereka saat pemusatan latihan di Inggris. Dan tidak ada yang berubah. Saya memberi mereka saran ini," kata Flick.

Bagi Bardghji, dugaan cedera ini datang pada waktu yang tidak tepat, karena sejumlah klub menunjukkan minat untuk merekrutnya. Dari Bundesliga juga dikabarkan ada satu atau dua klub yang menanyakan situasi pemain Swedia itu.

Pada musim lalu, winger itu mencatatkan 28 penampilan di semua kompetisi untuk tim Catalan, dengan sumbangan dua gol dan empat assist. Kontraknya di Barcelona masih berlaku hingga 2029.