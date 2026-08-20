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Jeroen van Poppel

Diterjemahkan oleh

Kabar buruk bagi Ajax: transfer tampaknya tetap batal meski sudah ada kesepakatan

Transfers
Ajax
Lommel
T. Gooijer

Transfer Tristan Gooijer ke Lommel SK terancam batal terjadi, demikian dilaporkan De Telegraaf pada Kamis siang. Ajax memang sudah mencapai kesepakatan dengan klub Belgia itu terkait bek berusia 21 tahun tersebut, tetapi Gooijer sendiri tampaknya belum mencapai kata sepakat dengan Lommel.

Hal itu dilaporkan Mike Verweij pada Kamis untuk De Telegraaf. “Ajax punya kesepakatan dengan Lommel. Tetapi Gooijer dan klub tampaknya belum mencapai kata sepakat. Kesepakatan terancam gagal,” tulis pengamat Ajax itu di X.

Sehari sebelumnya, kepergian Gooijer dari Amsterdam masih tampak tinggal menunggu waktu. Saat itu, kedua klub sudah sangat maju dalam negosiasi untuk transfer permanen, yang akan membuat Lommel membayar sekitar setengah juta euro.

Gooijer masih terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2029 dan menurut De Telegraaf menerima gaji beberapa ratus ribu euro per tahun. Dengan kepergian permanen sang bek, direktur teknik Jordi Cruijff kembali bisa menciptakan ruang dalam struktur gaji klub Amsterdam tersebut.

Di Lommel, Gooijer bisa menjadi rekan setim Don-Angelo Konadu. Klub Belgia yang merupakan bagian dari City Football Group itu sebelumnya sudah meminjam penyerang berusia dua puluh tahun tersebut dari Ajax, sementara Gooijer seharusnya bergabung secara permanen.

Ajax saat ini sibuk melepas pemain sebelum klub itu bisa kembali aktif di bursa transfer. Mika Godts sudah pergi dengan nilai 55 juta euro ke Paris Saint-Germain, sementara NEC membayar 2,5 juta euro ditambah bonus maksimal setengah juta euro untuk Ahmetcan Kaplan.

Ko Itakura kini sedang dalam perjalanan menuju Borussia Mönchengladbach, sementara Josip Sutalo sudah dekat dengan masa peminjaman ke Lazio. Owen Wijndal dan Kasper Dolberg juga masih bisa hengkang. Ruang finansial yang tercipta dari situ ingin digunakan Ajax untuk bek tengah kanan, gelandang bertahan, dan tambahan kekuatan di kedua sisi sayap.

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