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Prancis terpukul setelah Marcus Thuram mundur menjelang dua pertandingan Nations League melawan Italia dan Turki. Penyerang Inter itu terpaksa menarik diri dari skuad Zinedine Zidane karena belum pulih dari masalah otot yang dialaminya saat bermain di Serie A.

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Masalah otot paha belakang belum pulih, bintang Inter frustrasi

Harapan Thuram untuk berkontribusi selama jeda internasional pupus setelah penyerang Inter itu dipastikan absen dari pertandingan Prancis mendatang. Penyerang berusia 29 tahun tersebut tiba di Clairefontaine pada Senin, tetapi tampak masih terganggu masalah fisik yang dialaminya saat membela klubnya di Italia. Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) mengonfirmasi bahwa sang pemain masih mengalami masalah pada otot paha belakang kanannya. Cedera itu pertama kali didapatnya saat Inter menang 2-0 atas Como dalam pertandingan liga baru-baru ini.

Meski datang ke pemusatan latihan tim nasional dengan niat untuk ambil bagian, Thuram tidak dapat mengikuti sesi latihan utama pada Senin dan hanya menjalani pemulihan secara individu. “Rasa tidak nyaman yang terus berlanjut ini membuatnya tidak dapat mengikuti latihan pada Senin ini, dan ia tetap menjalani perawatan,” kata FFF dalam pernyataan resminya. Setelah kondisinya dipantau semalaman dan menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut pada Selasa pagi, menjadi jelas bahwa Thuram tidak akan cukup bugar untuk tampil dalam salah satu dari dua pertandingan yang dijadwalkan pada jeda internasional ini, seperti pertama kali dilaporkan oleh Dounia Mesli. Karena itu, staf medis sepakat memulangkannya ke klub untuk menjalani pemulihan lebih lanjut.

Zidane beralih ke pemain muda, Kroupi mendapat panggilan perdana

Absennya Thuram menjadi pukulan besar bagi Zidane, yang saat ini masih berada pada tahap awal masa jabatannya sebagai pelatih kepala Prancis. Thuram, yang telah mencatatkan 35 penampilan bersama tim nasional, ingin membuktikan kemampuannya setelah tidak masuk skuad pada September. Dengan kembalinya pemain Inter itu ke Milan, staf pelatih bergerak cepat untuk mengisi kekosongan. Sebagai langkah yang menunjukkan kesediaan Zidane memberi kesempatan kepada talenta baru, pemain muda berbakat Eli Junior Kroupi mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional senior. Masuknya Kroupi mencerminkan kecenderungan yang semakin kuat untuk mengintegrasikan generasi berikutnya ke tim senior.

“Karena kondisinya tidak membaik pagi ini, dan setelah menjalani pemeriksaan, staf medis tim nasional Prancis, dengan persetujuan Inter dan sang pemain, memutuskan untuk mengembalikannya ke klub,” tambah FFF. Konfirmasi resmi ini mengakhiri keterlibatan Thuram pada periode ini. Sementara Kroupi bersiap bergabung dengan skuad, Steve Ngoura dipanggil sementara dari kelompok usia muda agar jumlah pemain dalam latihan tetap memadai sebelum seluruh pergantian anggota skuad rampung.

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Lini pertahanan dirombak setelah Kalulu mundur

Getty Images

Thuram bukan satu-satunya pemain dari kasta tertinggi Liga Italia yang mengalami cedera selama jeda internasional ini. Prancis juga kehilangan Pierre Kalulu, yang mengalami nasib serupa setelah pertandingan berintensitas tinggi antara Fiorentina dan Juventus.

Untuk menutup absennya Kalulu, Zidane memanggil Saël Kumbedi. Keputusan itu menarik banyak perhatian mengingat situasi klub sang pemain saat ini di kasta kedua Liga Prancis. Krisis cedera memaksa perombakan cepat di lini pertahanan dan serangan hanya beberapa hari sebelum pertandingan penting Nations League. Prancis dijadwalkan bertandang ke Milan untuk menghadapi Italia sebelum menjamu Turki di Bordeaux pada Minggu. Dengan dua pemain senior kini absen, para pendatang baru dan pemain berpengalaman yang tersisa akan menanggung tekanan untuk mempertahankan standar tinggi yang diharapkan di bawah kepemimpinan sosok ikonik sepak bola seperti Zidane dalam masa transisi tim nasional ini.