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France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images
Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Kabar buruk akibat cedera bagi Zinedine Zidane! Marcus Thuram mundur dari skuad Prancis, absennya bintang Inter membuka peluang bagi sensasi remaja

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Prancis terpukul setelah Marcus Thuram mundur menjelang dua pertandingan Nations League melawan Italia dan Turki. Penyerang Inter itu terpaksa menarik diri dari skuad Zinedine Zidane karena belum pulih dari masalah otot yang dialaminya saat bermain di Serie A.

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Masalah otot paha belakang belum pulih, bintang Inter frustrasi

Harapan Thuram untuk berkontribusi selama jeda internasional pupus setelah penyerang Inter itu dipastikan absen dari pertandingan Prancis mendatang. Penyerang berusia 29 tahun tersebut tiba di Clairefontaine pada Senin, tetapi tampak masih terganggu masalah fisik yang dialaminya saat membela klubnya di Italia. Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) mengonfirmasi bahwa sang pemain masih mengalami masalah pada otot paha belakang kanannya. Cedera itu pertama kali didapatnya saat Inter menang 2-0 atas Como dalam pertandingan liga baru-baru ini.

Meski datang ke pemusatan latihan tim nasional dengan niat untuk ambil bagian, Thuram tidak dapat mengikuti sesi latihan utama pada Senin dan hanya menjalani pemulihan secara individu. “Rasa tidak nyaman yang terus berlanjut ini membuatnya tidak dapat mengikuti latihan pada Senin ini, dan ia tetap menjalani perawatan,” kata FFF dalam pernyataan resminya. Setelah kondisinya dipantau semalaman dan menjalani pemeriksaan medis lebih lanjut pada Selasa pagi, menjadi jelas bahwa Thuram tidak akan cukup bugar untuk tampil dalam salah satu dari dua pertandingan yang dijadwalkan pada jeda internasional ini, seperti pertama kali dilaporkan oleh Dounia Mesli. Karena itu, staf medis sepakat memulangkannya ke klub untuk menjalani pemulihan lebih lanjut.

Zidane beralih ke pemain muda, Kroupi mendapat panggilan perdana

Absennya Thuram menjadi pukulan besar bagi Zidane, yang saat ini masih berada pada tahap awal masa jabatannya sebagai pelatih kepala Prancis. Thuram, yang telah mencatatkan 35 penampilan bersama tim nasional, ingin membuktikan kemampuannya setelah tidak masuk skuad pada September. Dengan kembalinya pemain Inter itu ke Milan, staf pelatih bergerak cepat untuk mengisi kekosongan. Sebagai langkah yang menunjukkan kesediaan Zidane memberi kesempatan kepada talenta baru, pemain muda berbakat Eli Junior Kroupi mendapat panggilan pertamanya ke tim nasional senior. Masuknya Kroupi mencerminkan kecenderungan yang semakin kuat untuk mengintegrasikan generasi berikutnya ke tim senior.

“Karena kondisinya tidak membaik pagi ini, dan setelah menjalani pemeriksaan, staf medis tim nasional Prancis, dengan persetujuan Inter dan sang pemain, memutuskan untuk mengembalikannya ke klub,” tambah FFF. Konfirmasi resmi ini mengakhiri keterlibatan Thuram pada periode ini. Sementara Kroupi bersiap bergabung dengan skuad, Steve Ngoura dipanggil sementara dari kelompok usia muda agar jumlah pemain dalam latihan tetap memadai sebelum seluruh pergantian anggota skuad rampung.

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Lini pertahanan dirombak setelah Kalulu mundur

AZ Alkmaar v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Thuram bukan satu-satunya pemain dari kasta tertinggi Liga Italia yang mengalami cedera selama jeda internasional ini. Prancis juga kehilangan Pierre Kalulu, yang mengalami nasib serupa setelah pertandingan berintensitas tinggi antara Fiorentina dan Juventus.

Untuk menutup absennya Kalulu, Zidane memanggil Saël Kumbedi. Keputusan itu menarik banyak perhatian mengingat situasi klub sang pemain saat ini di kasta kedua Liga Prancis. Krisis cedera memaksa perombakan cepat di lini pertahanan dan serangan hanya beberapa hari sebelum pertandingan penting Nations League. Prancis dijadwalkan bertandang ke Milan untuk menghadapi Italia sebelum menjamu Turki di Bordeaux pada Minggu. Dengan dua pemain senior kini absen, para pendatang baru dan pemain berpengalaman yang tersisa akan menanggung tekanan untuk mempertahankan standar tinggi yang diharapkan di bawah kepemimpinan sosok ikonik sepak bola seperti Zidane dalam masa transisi tim nasional ini.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

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