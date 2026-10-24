Komite Teknik Wasit Federasi Sepakbola Spanyol memilih Juan Martinez Munuera untuk memimpin laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, pada Minggu besok, dalam pekan kesepuluh La Liga.

Pengumuman ini datang di tengah suasana yang memanas baik di level olahraga maupun perwasitan, menyusul kontroversi yang terjadi pada pekan-pekan terakhir.

Munuera dijadwalkan akan dibantu oleh Javier Iglesias Villanueva di ruang teknologi VAR.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", ini akan menjadi kali kelima Juan Martinez Munuera, yang berusia 44 tahun, memimpin laga El Clasico, sepanjang kariernya yang telah membentang selama 14 musim di divisi utama Liga Spanyol.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Hasil-hasil sebelumnya berpihak pada Real Madrid, yang meraih kemenangan dalam tiga dari empat pertandingan yang dipimpin wasit tersebut, yakni menang dengan skor 3-1 di Liga Spanyol pada tahun 2020, 4-0 pada leg kedua semifinal Copa del Rey tahun 2023, dan 4-1 pada final Piala Super Spanyol tahun 2024.

Di sisi lain, Barcelona meraih kemenangan dengan skor 4-0 dalam salah satu pertandingan liga pada tahun 2022.

Martinez Munuera sebelumnya pernah memimpin satu pertandingan masing-masing untuk Barcelona dan Real Madrid pada musim ini.

Ia memimpin tim Catalan dalam laga menghadapi Sevilla di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, yang berakhir dengan kemenangan Barcelona dengan skor 3-1, serta memimpin pertandingan Real Madrid melawan Malaga di Stadion Santiago Bernabeu, yang dimenangkan Los Blancos dengan skor 4-0.

Dalam pertandingan-pertandingan yang dipimpinnya untuk Real Madrid, wasit asal Alicante itu memimpin tim kerajaan dalam 46 laga, meraih 30 kemenangan dan 9 hasil imbang berbanding 7 kekalahan.

Adapun untuk Barcelona, ia memimpin 40 pertandingan, 27 di antaranya berakhir dengan kemenangan, 6 dengan hasil imbang, dan 7 dengan kekalahan.

Teknologi Video

Wasit Javier Iglesias Villanueva, yang berusia 43 tahun, mengemban tanggung jawab sebagai wasit VAR selama laga El Clasico.

Wasit asal Eibar ini tergabung dalam staf yang mengkhususkan diri pada teknologi video sejak musim 2024-2025.

Iglesias sempat mendapat kritik dari Real Madrid pada Februari 2025, ketika ia bertugas di ruang teknologi video selama pertandingan Espanyol dan Real Madrid, setelah ia tidak meminta wasit Munuera Ruiz untuk meninjau sebuah momen yang memunculkan kemungkinan kartu merah bagi Carlos Romero, akibat tekelnya dari belakang terhadap Kylian Mbappe.



