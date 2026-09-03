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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Kabar baik untuk Mourinho: Betis kehilangan senjata mautnya asal Maroko

Real Betis vs Real Madrid
Real Betis
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
A. Ezzalzouli
Spanyol
Maroko

Real Madrid akan menjalani ujian besar pertamanya di luar kandang musim ini pada Jumat besok, ketika bertandang ke markas Real Betis.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Real Betis akan menjalani laga ini tanpa bintang Maroko mereka, Abdessamad Ezzalzouli.

Ezzalzouli absen dari latihan hari Kamis ini akibat terserang virus, dan pelatih Manuel Pellegrini kemudian menegaskan bahwa sayap asal Maroko itu tidak akan masuk dalam daftar skuad tim untuk pertandingan tersebut.

Absennya pemain ini menjadi hal penting bagi tim asal Andalusia itu, mengingat Abdessamad Ezzalzouli merupakan salah satu pemain paling menonjol Betis musim lalu, dan kemampuannya dalam menggiring bola serta menciptakan ancaman dari sisi kiri bisa menjadi salah satu kunci upaya mengusik Real Madrid.

Ezzalzouli baru saja kembali ke lapangan setelah melewati masalah fisiknya, dan tampil selama beberapa menit pada giornata lalu menghadapi Levante, namun infeksi virus kembali menjauhkannya dari tim, tepat sebelum salah satu laga tersulit di awal musim.

LaLiga
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Real Betis
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Real Madrid
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Absennya Ezzalzouli mungkin membuka pintu bagi Rodrigo Riquelme, yang memang telah dipilih Pellegrini untuk mengisi sisi kiri dalam tiga pertandingan pertama Liga Spanyol.

Mantan pemain Atletico Madrid itu memulai musim dengan kuat bersama Real Betis, dengan mencetak dua gol dalam 3 giornata.

Absennya Ezzalzouli bisa dianggap sebagai kabar yang melegakan bagi pelatih Jose Mourinho, karena pemain Maroko itu sempat menjadi masalah bagi Real Madrid musim lalu, khususnya dalam pertemuan terakhir antara kedua tim.

Pada pertandingan yang berakhir imbang 1-1 lewat gol yang dicetak Hector Bellerin di menit ke-94 itu, sayap asal Maroko tersebut menjadi salah satu pemain Betis yang paling aktif dan berbahaya.

Ezzalzouli terus-menerus mengandalkan duel satu lawan satu, dan berhasil melewati Trent Alexander-Arnold dalam beberapa kesempatan, serta menciptakan sejumlah peluang berbahaya bagi rekan-rekannya.

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