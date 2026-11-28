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Barcelona mendapat kabar baik terkait kondisi tiga pemain menjelang laga liga hari Minggu di markas Deportivo A Coruna. Lamine Yamal, Rodri, dan Andreas Christensen dinyatakan fit untuk kembali bermain. Namun, Hansi Flick masih harus mengatasi persoalan dalam memilih pemain karena cedera baru dan skorsing membuat sejumlah pemain penting absen.

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Tiga pemain kembali perkuat Barcelona jelang laga melawan Deportivo

Yamal, Rodri, dan Christensen kembali tersedia untuk laga tandang Barcelona melawan Deportivo pada hari Minggu. Kembalinya mereka menjadi kabar baik bagi Barcelona setelah menjalani serangkaian pertandingan yang berat. Yamal absen saat Barcelona menang atas Sabah di Liga Champions pada pertengahan pekan di Baku, Azerbaijan, karena masalah pergelangan kaki . Lawatan jauh itu menjadi pertandingan pertama yang dilewatkan pemain remaja tersebut bersama Barcelona sepanjang musim ini.

Rodri juga telah pulih dari cedera hamstring yang dialaminya saat Barcelona menang atas Aston Villa pada 3 November. Gelandang itu melewatkan tiga pertandingan terakhir Barcelona serta dua laga Spanyol selama jeda internasional November, sementara Christensen kembali setelah absen dalam dua pertandingan akibat masalah betis.

Flick pastikan tiga pemain kembali, tetapi cedera baru muncul

Berbicara pada hari Sabtu, Flick memastikan ketiganya siap tampil. Namun, pelatih Barcelona itu juga harus menghadapi dua pemain yang baru dipastikan absen, yakni Alejandro Balde dan Marc Bernal.

"Rodri, Andreas, dan juga Lamine ikut bersama kami dan mereka bisa bermain," kata Flick kepada wartawan. "Marc mengalami sedikit masalah, ini bukan cedera serius. Kami harus melihat kondisinya. Namun, dia absen melawan [Deportivo] dan mungkin juga pada pertandingan berikutnya melawan Atletico [Madrid]."

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Skorsing Fermín membuka kesempatan bagi Olmo

Pemulihan cepat Yamal sangat penting bagi Barcelona. Sebelum pertengahan pekan, ia selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan liga dan Liga Champions, dengan catatan 13 gol serta 13 assist dalam 17 penampilan. Rodri juga rutin bermain, tampil dalam 14 pertandingan berturut-turut sebelum cedera. Sementara itu, Christensen baru sekali bermain selama 30 menit, yakni melawan Atletico Madrid pada awal bulan ini.

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Selain Xavi Espart dan Roony Bardghji yang telah lama absen, Barcelona juga tidak dapat memainkan Fermin Lopez. Gelandang itu menjalani skorsing dua pertandingan setelah menerima kartu merah saat melawan Villarreal akhir pekan lalu, sehingga Dani Olmo mendapat kesempatan untuk tampil.

Pekan penting menanti tim Flick

Barcelona bertandang ke markas Deportivo pada hari Minggu dengan harapan dapat memanfaatkan kembalinya Yamal dan Rodri sebagai opsi starter. Dengan sejumlah anggota skuad tidak tersedia, Flick akan sangat mengandalkan para pemain regulernya yang fit untuk meraih tiga poin.