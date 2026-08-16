Kabar baik untuk Feyenoord: Jeyland Mitchell menuntaskan transfer senilai delapan juta euro

Jeyland Mitchell mendapatkan transfer yang diinginkannya, menurut pakar bursa transfer Fabrizio Romano. Sturm Graz telah mencapai kesepakatan atas penjualan pemain asal Kosta Rika itu, yang pindah ke RC Strasbourg dengan nilai sekitar delapan juta euro.

Transfer bek tengah tersebut memang sudah terlihat akan terjadi. Tiga hari lalu, Romano melaporkan bahwa Strasbourg sudah bergerak konkret dan mengajukan tawaran sebesar lima juta euro untuk pemain berkaki kanan itu. Dengan delapan juta euro, termasuk bonus, Graz setuju.

Pada 2024, Feyenoord membayar sekitar 2,5 juta euro kepada LD Alajuelense untuk merekrut Mitchell. Bek tangguh secara fisik itu pada akhirnya hanya bermain 99 menit untuk klub Rotterdam tersebut, yang tersebar dalam 9 pertandingan.

Pada musim panas 2025, Feyenoord meminjamkan Mitchell ke Graz, yang setahun kemudian mengaktifkan opsi pembelian dalam kontraknya dan mentransfer sekitar dua hingga tiga juta euro ke De Kuip. Feyenoord juga menyepakati persentase penjualan kembali dengan besaran yang tidak diketahui.

Mitchell menjadi andalan tetap dan pada akhirnya memainkan 32 pertandingan untuk klub papan atas Austria tersebut. Namun, Mitchell memang sangat ingin melangkah ke Ligue 1 dan kini keinginannya terpenuhi.

Strasbourg finis di posisi kedelapan Ligue 1 musim lalu, sehingga klub itu nyaris gagal lolos ke kompetisi Eropa. Pemain timnas Belanda Emanuel Emegha meninggalkan klub tersebut pada musim panas ini untuk bergabung dengan Chelsea.

Pemilik Strasbourg, BlueCo, berbeda dengan klub saudaranya Chelsea, sejauh ini bergerak cukup tenang di bursa transfer. Diogo Sousa didatangkan dari Vitória SC dengan nilai sepuluh juta euro, sementara Giovanni Reyna kini juga bermain untuk klub tersebut. Mantan wonderkid itu, yang masih baru berusia 23 tahun, didatangkan dari Borussia Mönchengladbach seharga 3 juta euro.