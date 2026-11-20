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Daniel Farke mendapat kabar baik mengenai kebugaran skuad saat Leeds United bersiap kembali berlaga di Premier League melawan Chelsea akhir pekan ini. Pelatih asal Jerman itu memastikan sejumlah pemain kunci tim utama melewati jeda internasional tanpa masalah dan siap memperkuat skuadnya untuk lawatan ke Stamford Bridge.

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Farke ungkap kabar mengejutkan soal kebugaran Gudmundsson

Pelatih Leeds lega setelah Gabriel Gudmundsson kembali dari tugas internasional tanpa cedera. Bek sayap berusia 27 tahun itu sempat membuat staf pelatih khawatir setelah ditarik keluar saat jeda babak pertama dalam kemenangan atas Tottenham Hotspur baru-baru ini. Meski sempat dikhawatirkan mengalami masalah otot, sang bek banyak bermain untuk Swedia dan membantu timnya meraih promosi di UEFA Nations League. Ketersediaannya menjadi kabar sangat baik untuk lawatan ke London, terutama karena kemampuannya memberi pengaruh baik saat bertahan maupun menyerang.

"Kejutan yang menyenangkan," kata Farke di situs resmi klub. "Awalnya saya agak khawatir, tetapi semuanya baik-baik saja. Tampaknya itu hanya masalah saraf, bukan cedera hamstring atau semacamnya. Jadi saya senang dia bisa melewatinya, lalu [pertandingan kedua melawan Polandia] kurang lebih seperti laga persahabatan bagi mereka. Dia diistirahatkan pada pertandingan kedua. Sejujurnya, saya juga sangat menyukainya. Jadi ini jelas kabar baik bagi kami, dan dia juga sudah kembali berlatih hari ini."

Tiga kabar baik soal cedera jelang lawatan ke Stamford Bridge

Selain Gudmundsson, beberapa pemain kunci Leeds lainnya juga telah kembali bugar sepenuhnya. Anton Stach dan Noah Okafor sama-sama berhasil menjalani latihan selama sepekan penuh, sebuah kemajuan penting dalam proses pemulihan masing-masing. Menambah kabar baik itu, Dominic Calvert-Lewin juga sudah kembali berlatih setelah menjalankan tugas bersama timnas Inggris. Sang penyerang melaporkan tidak ada masalah setelah menuntaskan tugas internasionalnya, sehingga Farke dapat mengandalkan tumpuan utamanya di lini depan saat menghadapi tim asuhan Xabi Alonso.

"Dia [Stach] sudah kembali berlatih selama sepekan penuh hingga hari ini. Pekan lalu, dia masih mengikuti sebagian latihan bersama tim dan sebagian menjalani rehabilitasi individu. Begitu pula Noah [Okafor], jadi mereka berdua menjalani latihan selama sepekan penuh dan itu jelas bermanfaat. Dominic [Calvert-Lewin] juga sudah kembali berlatih sejak pulang dari tugas bersama Inggris dan tidak mengalami masalah. Jadi ini jelas kabar baik," jelasnya.

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Menjaga James Trafford tetap rendah hati

Meski kabar kebugaran menjadi fokus utama, Farke juga menyempatkan diri membahas reputasi kiper James Trafford yang terus menanjak. Penjaga gawang muda itu menuai banyak pujian setelah serangkaian penampilan heroik, termasuk aksi menonjol saat menghadapi Spanyol. Namun, Farke bertekad memastikan Trafford tidak terlena oleh perhatian media yang tiba-tiba tertuju pada penampilannya bersama tim nasional.

Pertandingan berikutnya CHE Premier League 10.00 LEE Tonton

"Sejak dia kembali dan semua orang memujinya, dia justru saya ledek," canda Farke. "Jadi saya memastikan, sebagai pemain muda, dia tetap rendah hati dan membumi karena semua pengamat, seluruh negeri, dan semua orang sedang memujinya. Saya sudah banyak berbicara tentang dia, bahwa dia tampil luar biasa bagi kami. Potensinya sungguh luar biasa, tetapi sekali lagi, tunjukkan itu secara konsisten sepanjang musim."

Sorotan mendadak di level internasional

Farke tidak terlalu memedulikan kehebohan mendadak seputar penampilan pemain Leeds United itu di level internasional. Ia menegaskan bahwa menghasilkan talenta papan atas memang bagian dari identitas klub. Pelatih Leeds itu sama sekali tidak terusik oleh perhatian global dan menegaskan bahwa dominasi pemain dari Elland Road di panggung dunia seharusnya tidak mengejutkan publik sepakbola. "Semua orang sekarang terkejut bahwa pemain Leeds United bahkan bersinar untuk negaranya," pungkasnya.