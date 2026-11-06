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Manajer Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi memberikan kabar lengkap mengenai kondisi kebugaran skuadnya menjelang laga Premier League melawan Leeds United di Elland Road. Pelatih asal Italia itu akan kembali diperkuat dua pemain penting di lini pertahanan dan tengah, tetapi tiga pemain bintang di lini serang dan pemain kreatif masih harus absen dalam lawatan ke Yorkshire.

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Kembalinya dua pemain beri opsi di lini belakang dan tengah

Tottenham akan mendapat tambahan kekuatan tepat waktu dengan kembalinya Tosin Adarabioyo dan Rodrigo Bentancur untuk laga mendatang melawan Leeds United. Tosin, yang didatangkan dari Chelsea pada musim panas, harus menepi karena masalah pada betis setelah tampil mengesankan dalam pertandingan pertamanya sebagai starter melawan Coventry.

Kembalinya Tosin memberi stabilitas yang sangat dibutuhkan lini belakang setelah ia absen dalam laga-laga terakhir melawan Crystal Palace dan mantan klubnya. Kehadiran fisik bek tersebut akan penting saat Tottenham berupaya melanjutkan tren positifnya di klasemen Liga Primer. Rodrigo Bentancur juga kembali masuk skuad setelah menuntaskan skorsing tiga pertandingan akibat tindakan kekerasan. Gelandang asal Uruguay itu tidak bermain sejak insiden kontroversial yang melibatkan Luke Shaw dalam hasil imbang 1-1 melawan Manchester United pada Oktober.

Ketersediaan Bentancur memberi De Zerbi lebih banyak fleksibilitas taktis di lini tengah, terutama karena sejumlah pemain lain dalam skuad masih absen. “Savio, Bergvall, Mudryk (absen),” kata pelatih Tottenham Roberto De Zerbi dalam konferensi pers menjelang laga melawan Leeds pada Jumat. “Tosin bisa bermain, kemarin ia bergabung dengan kelompok di dalam ruangan,” katanya.

Bergvall, Savio, dan Mudryk masih akan absen lama

Meski ada kabar positif mengenai Tosin dan Bentancur, klub asal London Utara itu masih terkendala beberapa cedera serius. Lucas Bergvall masih menjalani pemulihan dari cedera lutut yang dialaminya di Old Trafford dan baru akan kembali bermain setelah jeda internasional November. Demikian pula, pemain sayap asal Brasil Savio masih belum bisa tampil meski terlihat di tempat latihan pekan ini. Mantan pemain Manchester City itu masih memulihkan diri dari masalah otot yang membatasi kontribusinya sejak bergabung dengan klub, sehingga pilihan Tottenham di sektor sayap terbatas untuk lawatan ke Yorkshire.

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Mykhailo Mudryk menjadi persoalan lain bagi tim medis Tottenham. Pemain pinjaman dari Chelsea itu baru sekali tampil sebagai pemain pengganti sebelum harus menepi. Cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat latihan membuat pemain timnas Ukraina itu absen dari skuad sejak awal September dan menunda kesempatannya untuk membuktikan kemampuan di bawah De Zerbi. Sang pelatih tetap berfokus pada kekuatan kolektif para pemain yang tersedia. “Kami adalah sebuah tim. Tim yang kuat,” katanya dalam pesan mengenai persatuan skuad.

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Target pemulihan jangka panjang Odobert dan Simons

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Untuk jangka lebih panjang, mulai ada perkembangan dalam pemulihan para pemain yang sudah lama cedera di Hotspur Way. Wilson Odobert dan Xavi Simons sama-sama berupaya pulih dari cedera serius ligamen krusiatum anterior yang mereka alami pada musim sebelumnya. Odobert diperkirakan belum akan kembali berlatih bersama tim utama hingga periode Natal, tetapi kabar mengenai Simons jauh lebih menggembirakan. Laporan terbaru menyebut pemain timnas Belanda itu bisa kembali berlatih bersama rekan-rekan setimnya pada akhir November. Itu berarti proses pemulihan pemain muda yang sangat diunggulkan tersebut akan berlangsung jauh lebih cepat dari perkiraan.

Jika Simons terus menunjukkan kemajuan seperti saat ini, ia berpotensi kembali tampil dalam pertandingan kompetitif pada akhir Desember. Kembalinya Simons akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi ambisi klub di kompetisi Eropa pada paruh kedua musim. Untuk saat ini, fokus Tottenham tetap tertuju pada tugas terdekat di Elland Road, tempat yang selalu menghadirkan tantangan tersendiri bagi tim tamu. De Zerbi tetap mewaspadai kesulitan yang akan dihadapi timnya. “Besok adalah ujian yang berbeda,” katanya dalam sesi terakhirnya bersama media.