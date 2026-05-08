Kabar baik bagi Ronald Koeman: Calon pemain Piala Dunia kembali masuk dalam skuad pertandingan setelah berbulan-bulan absen

Justin Kluivert kemungkinan akan segera kembali bermain bersama Bournemouth. Pemain asal Belanda ini telah pulih dari cedera lutut yang parah dan kembali masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan tim yang saat ini menduduki peringkat keenam di Liga Premier.

Gelandang serang berusia 27 tahun ini mengalami cedera lutut pada awal tahun ini dan harus menjalani operasi. Akibatnya, ia absen selama 125 hari.

Ini juga kabar baik bagi pelatih timnas Koeman. Dalam wawancara di NOS Studio Voetbal pekan lalu, ia mengatakan bahwa Kluivert "belum bisa dianggap habis", terutama sekarang sang pemain asal Amsterdam bisa kembali bermain menjelang Piala Dunia.

Sabtu ini, dalam laga kandang melawan Fulham (pukul 16.00), Kluivert akan kembali masuk dalam skuad. Tiga poin sangat penting bagi timnya, terutama karena The Cherries masih bersaing ketat untuk lolos ke kompetisi Eropa.

Tim asuhan Andoni Iraola berada di posisi keenam yang sangat mengejutkan di Premier League dengan tiga pertandingan tersisa. Posisi tersebut berarti kualifikasi langsung ke Liga Europa.

Namun, ambisi Bournemouth tidak berhenti di situ. Partisipasi di Liga Champions pun tidak tertutup kemungkinan. Hal ini sangat bergantung pada performa Aston Villa di Liga Europa. Jika tim asuhan Unai Emery berhasil memenangkan final melawan Freiburg dan mempertahankan posisi kelima di Premier League, Premier League berpotensi mendapatkan tiket keenam untuk turnamen bergengsi tersebut.

Namun, persaingan untuk posisi keenam ini sangat menegangkan. Brentford dan Brighton adalah pesaing terberat, dengan selisih satu dan dua poin. Selain Fulham, Bournemouth juga akan menghadapi Manchester City dan Nottingham Forest.