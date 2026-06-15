Kabar baik bagi Arab Saudi... Apa yang akan dilakukan timnas Uruguay setelah tertinggal di babak pertama Piala Dunia?

Timnas Uruguay sering mengalami hasil buruk ketika tertinggal pada babak pertama pertandingan Piala Dunia sepanjang sejarah.

Timnas Uruguay mengakhiri babak pertama dengan tertinggal satu gol dari timnas Arab Saudi, di Stadion Hard Rock di Miami, pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Menurut akun statistik "Mstership" di platform "X", timnas Uruguay telah 18 kali tertinggal pada babak pertama sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia.

"La Celeste" hanya berhasil memenangkan satu pertandingan dari 18 kali tersebut, imbang dalam tiga kesempatan lainnya, sementara kekalahan menimpa mereka dalam 12 pertandingan.

Timnas Saudi berharap ketertinggalan Uruguay berlanjut di babak kedua, agar bisa memuncaki Grup H yang juga dihuni Spanyol dan Cape Verde, setelah keduanya bermain imbang tanpa gol di pertandingan pertama.