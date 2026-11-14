Juventus, Zhegrova jadi starter untuk Kosovo: imbang 0-0 melawan Israel di Nations League

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Edon Zhegrova menjadi sorotan saat membela Kosovo. Pemain sayap Juventus itu tampil sebagai starter dalam laga imbang 0-0 melawan Israel. Mengenakan nomor punggung 10, Zhegrova bermain hingga menit ke-82. Timnas asuhan Foda pun meraih satu poin lagi di Grup 3 Liga B Nations League.

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Kosovo hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Israel pada pertandingan pekan kelima Nations League. Di Stadion Fadil Vokrri, Pristina, Zhegrova dan rekan-rekannya meraih satu poin setelah bermain 1-1 melawan Austria pada laga sebelumnya.

Pemain sayap Juventus kelahiran 1999 itu tampil sejak menit pertama dengan mengenakan nomor punggung 10 dan mengemban tanggung jawab besar dalam serangan. Di tim nasional, pemain Juventus itu menjadi salah satu tumpuan utama lini depan, berbeda dengan kesempatan bermain yang sejauh ini didapatnya dalam hierarki Spalletti.

Penampilannya berakhir pada menit ke-82 ketika ia meninggalkan lapangan untuk digantikan Kacuri. Ini merupakan laga yang sulit bagi Kosovo, yang harus bermain dengan sepuluh orang sejak menit ke-67 setelah Hodza mendapat kartu merah. Meski kekurangan satu pemain, tim asuhan Foda mampu mempertahankan skor 0-0 hingga peluit akhir. Dengan hasil ini, Kosovo mengoleksi enam poin di klasemen Grup 3. Austria dengan delapan poin dan Irlandia dengan lima poin tetap berada di depan. Keduanya akan berhadapan pada Sabtu, 14 November, pukul 20.45 di Raiffeisen Arena, Linz.