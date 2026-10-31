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Kenang kembali laga sengit pada 2012 ketika Juventus memecah kebuntuan taktik dengan dua gol dalam dua menit. Martin Caceres dan Paul Pogba yang masih remaja memastikan kemenangan penting 2-0 yang menentukan persaingan memperebutkan Scudetto.

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Pada 20 Oktober 2012, Juventus Stadium bukan sekadar tempat pertandingan sepakbola; atmosfernya penuh tekanan. Pekan kedelapan Serie A mempertemukan dua tim yang sama-sama berada di puncak klasemen, dengan catatan identik: enam kemenangan dan satu hasil imbang.

Juventus asuhan Antonio Conte datang sebagai juara yang belum terkalahkan dan ingin membuktikan diri, sementara Napoli besutan Walter Mazzarri menjadi penantang tangguh yang bertekad menggeser pusat kekuatan dari utara ke selatan. Di tengah udara dingin musim gugur, Turin terasa seperti menjadi panggung laga penentu gelar.

Addu taktik dalam laga yang begitu ketat

Delapan puluh menit pertama memperlihatkan kokohnya pertahanan dan ketatnya pertarungan taktik. Juventus mengandalkan trio BBC yang menjadi andalan mereka, yakni Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, dan Giorgio Chiellini, untuk meredam ancaman Edinson Cavani.

Napoli nyaris mengubah jalannya pertandingan pada menit ke-26 ketika tendangan bebas keras Cavani melewati Marco Storari, tetapi bola membentur tiang gawang. Ruang gerak begitu sempit: setiap umpan Andrea Pirlo dihadang barisan pemain berbaju biru, sementara setiap pergerakan Marek Hamsik dikawal dengan disiplin.

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Sepuluh menit penuh gejolak memecah kebuntuan

Saat pertandingan mengarah ke hasil imbang yang diperkirakan banyak orang, Conte mencari solusi dari bangku cadangan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-80. Pirlo, pengatur permainan utama di laga itu, melepaskan sepak pojok khasnya ke area yang sulit diantisipasi. Caceres, yang belum lama masuk ke lapangan, melompat pada saat yang tepat dan menyundul bola dengan keras melewati Morgan De Sanctis. Stadion bergemuruh oleh luapan kelegaan dan kegembiraan, menandai perubahan arah persaingan musim itu.

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Munculnya pemain muda fenomenal

Sebelum tim tamu sempat menata kembali barisan mereka yang berantakan, Juventus mencetak gol lagi hanya dua menit kemudian. Bola hasil sapuan jatuh kepada Pogba yang berusia 19 tahun di tepi kotak penalti. Dengan teknik mengagumkan, pemain muda Prancis itu menyambut bola yang turun dengan tendangan voli saat masih melayang tinggi. Bola meluncur tepat ke sudut bawah gawang, tanpa bisa dijangkau De Sanctis. Itu lebih dari sekadar gol; momen tersebut menandai kemunculan seorang bintang dunia sekaligus menjadi pukulan telak yang mengakhiri perlawanan Napoli.

Memantapkan posisi di puncak

Skor 2-0 menunjukkan betapa efektifnya tim asuhan Conte. Meski Napoli mampu mengimbangi Juventus dalam duel antarpemain hampir sepanjang pertandingan, Juventus membuktikan bahwa mereka memiliki kedalaman skuad dan ketangguhan mental untuk memanfaatkan peluang sekecil apa pun. Kemenangan itu membuat Juventus unggul tiga poin di puncak klasemen, sebuah keunggulan yang tidak pernah mereka lepaskan. Pada sore itu, kebuntuan taktik dipecahkan oleh kecemerlangan individu, sementara tim tamu hanya bisa membayangkan hasil yang mungkin mereka raih.

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Pada akhirnya, pertemuan ini menjadi titik awal dominasi yang menandai sebuah era. Dengan mengalahkan rival utama mereka secara meyakinkan, Juventus tidak hanya meraih tiga poin, tetapi juga menegaskan keunggulan psikologis mereka dalam sepakbola Italia. Dua gol dalam dua menit itu menjadi gambaran singkat sebuah dinasti, sekaligus pengingat bahwa dalam pertandingan terbesar, perbedaan antara hasil imbang dan kemenangan kerap ditentukan oleh hitungan detik dan keberanian pemain muda.