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Luciano Spalletti mengalahkan klub yang pernah dibawanya meraih Scudetto ketika Juventus menundukkan Napoli 2-0 di Allianz Stadium. Kerim Alajbegovic dan pemain pengganti Jeremie Boga sama-sama mencetak gol dari luar kotak penalti. Kemenangan itu membawa Juventus melampaui Napoli, yang datang dengan koleksi poin sama, yakni 14, sekaligus memperpanjang catatan empat laga kandang beruntun tanpa kebobolan saat menghadapi Napoli.

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Ini adalah pertandingan ketat dan alot yang ditentukan oleh dua momen berkualitas, bukan banyaknya peluang. Juventus melepaskan 18 tembakan berbanding tujuh milik Napoli dan mencatatkan angka gol harapan (xG) sebesar 0,79 berbanding 0,41, tetapi dua gol mereka hanya bernilai total 0,05 xG. Gol pemecah kebuntuan juga tercipta sebelum Napoli kehilangan satu pemain: Alajbegovic mencetak gol pada menit ke-70, lima menit sebelum Luca Marianucci diusir dari lapangan.

Susunan taktik Juventus

Spalletti memasang formasi 4-3-2-1, tetapi pada menit ke-22 timnya sudah beralih ke 4-4-2, dengan Weston McKennie di sisi kanan lini tengah, Alajbegovic di kiri, serta Nick Woltemade dan Randal Kolo Muani di depan. Douglas Luiz dan Teun Koopmeiners menjaga area tengah.

Tuan rumah paling berbahaya dari sisi kiri. Juan Cabal maju dari posisi bek kiri dan mengirim umpan silang yang disundul Mathias Olivera untuk dibuang pada menit ke-18. Pada menit ke-33, ia berhasil masuk ke ruang di belakang Giovanni Di Lorenzo, sementara Alajbegovic bergerak ke dalam untuk melepaskan tembakan. Peta serangan Juventus menunjukkan kecenderungan ke sisi itu, yang kemudian menjadi asal kedua gol mereka.

Bola mati menjadi senjata mereka yang lain. Juventus mendapatkan 13 sepak pojok berbanding empat milik Napoli dan mengirim 29 umpan silang berbanding 14, dengan Luiz mengambil sebagian besarnya. Cabal membelokkan bola dari sepak pojok ke tiang gawang dengan bahunya sesaat sebelum menit ke-30, sementara Jhon Lucumi, McKennie, Federico Gatti dan Bremer semuanya mendapat peluang lewat sundulan atau dari jarak dekat dalam situasi bola mati. Juventus juga lebih banyak menguasai area serangan, menuntaskan 99 operan di sepertiga akhir lapangan berbanding 56 milik Napoli dan melakukan 36 sentuhan di kotak penalti lawan berbanding 10.

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Di depan, Woltemade menjadi titik tumpu, turun untuk menerima bola dan memancing pelanggaran, termasuk tarikan yang membuat Marianucci mendapat kartu kuning pertamanya pada menit ke-38. Kolo Muani gagal memaksimalkan suplai bola. Ia dua kali terjebak offside, mengirim operan terlalu jauh sehingga menyia-nyiakan peluang serangan balik menjanjikan pada menit ke-54, lalu disoraki saat ditarik keluar pada menit ke-60.

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Susunan taktik Napoli

Napoli asuhan Massimiliano Allegri, dengan asistennya Marco Landucci berada di bangku cadangan, turun dalam formasi 4-3-3. Kevin De Bruyne, Frank Anguissa dan Scott McTominay mengisi lini tengah di belakang Matteo Politano, Lorenzo Lucca dan Noa Lang. Mereka sedikit unggul dalam penguasaan bola, 51% berbanding 49%, tetapi sebagian besar berlangsung di lini tengah, dan peta serangan mereka menunjukkan minimnya tekanan berkelanjutan di sepertiga wilayah Juventus.

Ancaman mereka hampir seluruhnya datang lewat bola-bola udara. Lucca memaksa Guglielmo Vicario melakukan penyelamatan bagus lewat sundulan pada menit kedelapan, Di Lorenzo menyundul bola ke atas gawang dari sepak pojok yang dihasilkan, dan Lucca kembali nyaris mencetak gol dari sepak pojok pada menit ke-26. Sundulan awal itu menjadi satu-satunya tembakan tepat sasaran Napoli sepanjang laga, hasil yang mencolok bagi tim yang mencetak 11 gol dalam tiga pertandingan sebelumnya. Peluang terbaik mereka dari permainan terbuka jatuh kepada Lang pada menit ke-30, setelah Politano dan Anguissa mengalirkan bola melintasi lapangan, tetapi tembakannya dari tengah kotak penalti melambung jauh.

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Saat tidak menguasai bola, Napoli menghabiskan waktu lama untuk bertahan di area sendiri, melakukan 34 sapuan berbanding 21 milik Juventus, dan hanya memenangkan seperempat dari tekel mereka. Penampilan Anguissa juga terganggu sejak awal ketika ia membutuhkan perawatan setelah Koopmeiners tanpa sengaja menginjak pergelangan kakinya.

Duel taktik

Pertarungan kunci terjadi di sisi kiri Juventus melawan sisi kanan Napoli. Cabal dan Alajbegovic terus mengincar ruang di belakang Di Lorenzo sepanjang babak pertama. Sisi pertahanan Napoli itu kemudian dirombak saat jeda ketika Amir Rrahmani menggantikan sang kapten, sementara Marianucci sudah mengantongi kartu kuning.

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Duel udara di ujung lapangan lainnya sama pentingnya. Lucumi mendapat kartu kuning pada menit ke-20 karena menjatuhkan Lucca dan kembali berbenturan dengannya tak lama kemudian. Lucca pun mengakhiri laga sebagai pemain Napoli yang paling berpengaruh. Vicario juga harus bergegas keluar dari kotak penaltinya untuk menekel Politano setelah Lucumi salah mengantisipasi bola pada menit ke-58, salah satu dari sedikit kesempatan Napoli berhasil masuk ke ruang di belakang pertahanan.

Juventus akhirnya memecah kebuntuan dari sisi kiri. Pada menit ke-70, Edon Zhegrova meliuk menghindari tekel dan menemukan Alajbegovic, yang melepaskan tembakan kaki kiri dari jarak sekitar 18 meter melewati Alex Meret. Lima menit kemudian, Marianucci diusir setelah menerima kartu kuning kedua karena menjatuhkan Cabal di sisi kiri lapangan.

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Penyesuaian selama pertandingan

Kedua tim melakukan perubahan saat jeda. Napoli membuat dua pergantian, memasukkan Rrahmani untuk Di Lorenzo dan Billy Gilmour untuk De Bruyne yang kurang menonjol, sementara Spalletti mengganti McKennie dengan bek Gatti. Gatti segera terlibat dalam serangan lewat tembakan jarak jauh dan sundulan dari sepak pojok.

Satu pergantian menyerang yang direncanakan Spalletti terbukti menentukan. Zhegrova menggantikan Kolo Muani pada menit ke-59 dan memberikan assist untuk gol pembuka 11 menit kemudian, sebelum dua tembakan jarak jauhnya kembali diblok. Juventus lalu memperkuat pertahanan dengan memasukkan Lloyd Kelly untuk menggantikan Lucumi yang sudah mendapat kartu kuning.

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Pergantian penting lainnya terpaksa dilakukan karena cedera, tetapi tetap membuahkan hasil. Alajbegovic memberi isyarat kepada bangku cadangan setelah mencetak gol dan digantikan oleh Boga. Ketika Cabal tertatih-tatih meninggalkan lapangan pada menit ke-82, Andrea Cambiaso masuk menggantikannya. Lima menit kemudian, kedua pemain pengganti itu bekerja sama di sisi kiri: operan Cambiaso membuka jalan bagi Boga untuk menyusup lewat sisi dalam, lalu ia melepaskan tembakan melengkung dengan kaki kanan dari jarak jauh ke sudut bawah gawang.

Meski tinggal sepuluh pemain, Napoli tetap maju menyerang dengan mengganti Anguissa dengan penyerang Giovane, sementara Sam Beukema masuk menggantikan Olivera yang cedera. Rafa Marin menyundul bola melebar dari situasi bola mati menjelang akhir laga, tetapi Napoli tidak lagi menguji Vicario.

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Kesimpulan

Juventus tidak memenangkan pertandingan ini dengan mendominasi lawan sepenuhnya. Mereka menang karena lebih banyak menguasai area serangan, menekan Napoli lewat sisi kiri dan bola mati, lalu menghasilkan dua momen berkualitas dari jarak jauh yang gagal dihalau Meret. Sementara itu, Napoli tidak menemukan cara lain untuk mengancam selain lewat sundulan Lucca. Para pemain pengganti Spalletti, yang kini telah menyumbang enam gol liga musim ini, jumlah yang hanya dilampaui Roma, kembali memberi kontribusi. Pada malam ketika ia menghadapi mantan klubnya, itu sudah cukup.