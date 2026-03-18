Juventus, Vlahovic hampir memperpanjang kontrak: akhir yang bahagia jadi favorit, peluang pemain Serbia itu tetap bertahan di Bianconeri di angka 1,65

Dari hampir terpinggirkan di klub hingga perpanjangan kontrak. Tampaknya inilah akhir yang membahagiakan dari kasus Vlahovic di Juventus. Penyerang tengah asal Serbia itu memang tinggal selangkah lagi untuk menandatangani perpanjangan kontrak bersama Bianconeri hingga 2028. Kemungkinan ini kini hampir pasti, menurut para bandar taruhan, yang menempatkan odds 1,65 di Snai bahwa mantan penyerang Fiorentina itu akan tetap berada di Continassa pada musim depan.





Kabar baik bagi Luciano Spalletti tidak berhenti di situ: Vlahovic memang siap kembali ke tim pada Sabtu malam di Allianz Stadium melawan Sassuolo, empat bulan setelah cedera parah yang dialaminya. Kembalinya pemain Serbia ini dengan mencetak gol (yang saat ini telah mencetak tiga gol di liga) memiliki nilai 2,08 kali lipat dari taruhan di William Hill. Gol terakhirnya di Serie A terjadi saat ia mencetak gol penalti dalam kemenangan 3-1 Juventus atas Udinese pada 29 Oktober lalu.