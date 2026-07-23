Juventus, untuk posisi penjaga gawang favorit Spalletti tetap Martinez, tetapi opsi De Gea masih terbuka

Di kubu Juventus, persoalan penjaga gawang masih tetap terbuka. Ini menjadi simpul krusial untuk mengatasi kelemahan besar musim lalu, yang turut berkontribusi pada kegagalan lolos ke Liga Champions. Nama teratas dalam daftar Luciano Spalletti tetap Emiliano Martinez: negosiasi dengan Aston Villa sama sekali tidak mudah, tetapi analis taruhan Sisal tetap yakin dan memasang Dibu ke Juventus dengan odds 2,00.





Sebagai alternatif, sembari menunggu untuk memahami apakah ada celah untuk Guglielmo Vicario dari Tottenham, jalur yang mengarah ke David De Gea, yang dipasang di papan odds pada 5,00, juga tetap hidup, sementara untuk kemungkinan kembalinya Alisson ke Italia, angkanya naik ke 6,00. Terlepas dari nama yang akan datang, hal yang tampak sangat mungkin dengan menganalisis odds William Hill adalah kepergian Michele Di Gregorio, sebuah hipotesis yang bernilai 1,35 kali lipat taruhan. Singkatnya, pembangunan ulang Juventus dimulai lagi dari sektor penjaga gawang, dengan tujuan menghindari harus membalik halaman juga di bawah mistar dibandingkan musim lalu.



































