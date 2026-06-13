Juventus, untuk posisi kiper, semuanya mengarah ke Martinez: “Dibu” memimpin dalam daftar kandidat

Salah satu alasan utama kegagalan Juventus lolos ke Liga Champions adalah penurunan performa Michele Di Gregorio, yang jauh di bawah level musim pertamanya, dengan Bianconeri kebobolan gol pada tembakan pertama ke gawang dalam 46% kesempatan. Angka-angka yang mengkhawatirkan ini memaksa Spalletti untuk mencari kiper berpengalaman. Bagi para bandar taruhan, ini adalah pertarungan dua kiper, sebuah derby Amerika Selatan antara Emiliano Martinez dan Alisson Becker: di Snai dan Sisal, “Dibu” memimpin dengan odds 1,85, kiper yang sepertinya sudah hengkang dari Aston Villa setahun lalu dan yang setelah Piala Dunia mencari pengalaman baru. Alisson, yang pernah dilatih Spalletti di Roma dan awalnya tampak sebagai pilihan utama, tertinggal jauh: penolakan Liverpool membuatnya tetap di posisi kedua dengan odds 2,75.

Dalam beberapa jam terakhir, berkat berbagai pergerakan di bursa transfer antara Juventus dan Atletico Madrid, nama Jan Oblak mulai beredar, ditawarkan dengan odds 5,00, sama dengan Marco Carnesecchi, yang mencatatkan musim yang sangat baik bersama Atalanta dan sudah bertahun-tahun menjadi bagian dari skuad Timnas Italia.