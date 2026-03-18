Juventus, Thuram masih berlatih terpisah: persiapan menjelang laga melawan Sassuolo

Juventus berlatih di Continassa untuk mempersiapkan laga liga berikutnya, di mana Bianconeri akan menjamu Sassuolo di Allianz Stadium, Turin, Sabtu mendatang. Tim ini berlatih di bawah arahan Luciano Spalletti, yang masih menunggu kepastian apakah ia dapat mengandalkan kontribusi Khephren Thuram saat menghadapi Neroverdi, setelah pemain kelahiran 2001 itu mengalami cedera dalam laga tandang melawan Udinese.





CEDERA THURAM - Pemain asal Prancis ini mengalami benturan di pergelangankakinya pada babak pertama: setelah menahan rasa sakit, pemain kelahiran 2001 ini akhirnya menyerah pada awal babak kedua, ketika hanya 4 menit setelah babak dimulai ia digantikan oleh Teun Koopmeiners. Pada hari-hari berikutnya, meskipun tidak menimbulkan kekhawatiran berlebihan, Thuram selalu berlatih terpisah dari kelompok utama.





MASIH TERPISAH - Bahkan hari ini, gelandang Prancis itu berlatih terpisah dari kelompok lainnya, namun kondisinya tampak jauh lebih baik dibandingkan beberapa hari yang lalu.









MULAI KAMIS BERSAMA TIM

Kembalinya Thuram ke dalam kelompok, memang, dijadwalkan pada hari Kamis, 19 Maret. Pemain asal Prancis ini akan kembali melakukan latihan penuh bersama sisa tim dan karenanya akan tersedia untuk pertandingan melawan Sassuolo yang dijadwalkan pada Sabtu, 21 Maret.