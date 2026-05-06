Juventus sudah cukup melihat dan ingin melibatkan Teun Koopmeiners dalam kesepakatan pertukaran yang menarik

Juventus bersiap menghadapi musim panas transfer yang sibuk. Klub ini memiliki ambisi besar dan dikaitkan dengan sejumlah pemain top, namun untuk itu mereka harus melakukan perombakan besar-besaran pada skuad saat ini. Teun Koopmeiners kemungkinan akan menjadi korban dari perombakan tersebut, demikian dilaporkan La Gazzetta dello Sport.

Surat kabar olahraga berwarna merah muda tersebut menulis bahwa Juventus saat ini serius mengupayakan kedatangan Evan N’Dicka. Bek tengah AS Roma ini menjalani musim yang luar biasa dan dipandang oleh Juventus sebagai ‘penambahan ideal’ untuk posisi di samping Gleison Bremer.

Namun, kesepakatan ini tidak akan mudah: klub-klub seperti FC Barcelona juga tertarik, dan selain itu Roma telah menetapkan harga sebesar empat puluh juta euro untuk N’Dicka. Juventus tampaknya tidak mampu membayar jumlah tersebut dan ingin memanfaatkan kesepakatan pertukaran dengan Koopmeiners.

“Pemain asal Belanda itu tidak merasa nyaman di Juve,” kata La Gazzetta. “Roma akan menjadi opsi yang jauh lebih menarik baginya daripada tawaran-tawaran dari Turki yang masuk belakangan ini. Gasperini akan mendapatkan pemain top dengan merekrutnya, dan Juve bisa menghindari kerugian finansial dari salah satu kesepakatan terburuk dalam beberapa tahun terakhir,” demikian kesimpulan tegasnya.

Saat ini, Koopmeiners mengalami masa-masa sulit di Turin. Awal musim ini, ia sempat menjamin tempat di starting line-up selama berminggu-minggu, meskipun sebagai bek tengah, namun belakangan ini ia harus puas dengan penampilan singkat sebagai pemain pengganti.

Meskipun demikian, ia tampaknya sudah pasti masuk dalam skuad Piala Dunia timnas Belanda. Ronald Koeman menempatkan Koopmeiners sebagai sayap kanan yang sering turun ke dalam dalam laga uji coba melawan Norwegia (kemenangan 2-1), sesuatu yang sangat disukai oleh pelatih timnas tersebut.

“Koopmeiners masih sangat berpeluang untuk Piala Dunia,” kata Koeman sambil meyakinkan pemain yang telah 27 kali membela timnas Belanda itu pada Minggu di acara NOS Studio Voetbal. “Meskipun performanya saat ini sedang kurang bagus, dia selalu tampil bagus di timnas Belanda.”