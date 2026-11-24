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Juventus menyiapkan tawaran €40 juta pada Januari untuk gelandang Lazio, Kenneth Taylor, demi mengungguli Newcastle United dan tiga pesaing dari Liga Primer. Pemain timnas Belanda berusia 24 tahun itu menjadi salah satu pemain yang paling banyak dipantau pemandu bakat di Eropa setelah berperan dalam laju mengejutkan Lazio ke puncak Serie A.

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Juventus memimpin perburuan transfer

Menurut TEAMtalk, Juventus menjadi klub yang paling jauh melangkah dalam upaya merekrut Taylor dan berharap tawaran €40 juta pada bursa transfer musim dingin dapat menghalau persaingan dari Inggris. Newcastle, Brentford, dan Bournemouth sama-sama berminat kepada pemain Belanda itu, sementara Brighton juga memantau perkembangannya. Bournemouth semakin konsisten mengejar Taylor seiring persiapan mereka menghadapi kemungkinan kepergian Alex Scott .

Perkembangan pesat menarik perhatian klub-klub Eropa

Taylor baru tiba di Roma dari Ajax pada Januari dengan nilai transfer €17 juta, tetapi ia beradaptasi dengan sepak bola Italia dengan sangat cepat. Gelandang itu selalu tampil sebagai starter dalam setiap pertandingan Serie A Lazio sejauh musim ini, menyumbangkan gol dan umpan gol saat klub tersebut bertengger di puncak klasemen .

Sejak pindah dari Belanda, ia telah mencatatkan 33 penampilan di laga kompetitif bersama Lazio, dengan lima gol dan empat umpan gol. Ketenangannya dalam mengatur tempo, kemampuannya membawa bola ke depan, serta kesediaannya maju dari posisi yang lebih dalam untuk menjadi ancaman gol membuatnya menjadi target utama tim perekrutan pemain di Italia dan Inggris.

Manajemen memberi Gattuso jaminan soal transfer

Meski Juventus mengambil langkah agresif dan minat dari Liga Primer terus meningkat , Taylor tampaknya sangat kecil kemungkinannya hengkang pada Januari. Media tersebut menambahkan bahwa manajemen Lazio telah meyakinkan pelatih kepala Gennaro Gattuso bahwa para pemain kunci tidak akan dijual di tengah musim selama klub masih bersaing ketat memperebutkan gelar Serie A.

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Yang terpenting, Taylor sendiri dilaporkan telah memberi tahu staf pelatih bahwa ia berniat menuntaskan musim di ibu kota Italia. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2030, Lazio memegang kendali penuh dalam negosiasi, dan valuasinya yang mencapai €40 juta hanya akan naik jika performa apik klub berlanjut. Mantan klubnya, Ajax, juga memiliki klausul yang memberi mereka 10 persen dari nilai penjualan berikutnya, sehingga berpeluang menerima pemasukan besar ketika Taylor akhirnya pindah.

Perebutan pada musim panas 2027 tampaknya lebih mungkin terjadi

Dengan Lazio tetap teguh pada pendiriannya dan Taylor berkomitmen membantu upaya Gattuso mengejar gelar, Juventus serta empat klub Liga Primer yang memburunya menghadapi bursa transfer musim dingin yang berpotensi mengecewakan. Klub-klub di kedua sisi Selat Inggris akan terus memantau perkembangannya dalam beberapa bulan mendatang, sementara Lazio berusaha mempertahankan laju apiknya di kompetisi domestik. Persaingan penawaran yang sengit kini jauh lebih mungkin terjadi pada musim panas 2027.