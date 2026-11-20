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Sembilan gol dan satu assist di liga, ditambah dua gol di Coppa Italia pada putaran pertama melawan Avellino: total 11 gol dalam 11 pertandingan. Varela terus mencetak gol dan mendapat panggilan timnas Portugal. Monza dan direktur olahraga Obiang pantas mendapat pujian atas keputusan luar biasa mereka.

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Keputusan itu luar biasa mengingat mereka membelinya dari Benfica seharga 2,5 juta beberapa bulan lalu, setelah ia sempat sangat dekat dengan Frosinone, yang kemudian memilih berinvestasi pada Tomas Bobcek. Perebutan pemuncak sementara daftar pencetak gol Serie A itu mulai berlangsung sengit di bursa transfer. Varela terus melaju dan kini tak ingin berhenti: ia mendapat panggilan timnas Portugal, tampil impresif di Serie A, dan kini berpeluang langsung bergabung dengan klub besar.

Klub besar itu bukan Benfica, meski klub Portugal tersebut dapat menyamai tawaran berapa pun untuk mencoba memulangkannya. Pemain kelahiran 2005 itu berterima kasih kepada Benfica karena telah membina dan memberinya kesempatan tampil di level senior, tetapi ia menganggap tahap itu sudah berakhir, terlebih ia tetap akan kesulitan mendapat tempat karena ada penyerang tajam asal Yunani, Pavlidis. Itu bukan masalah besar bagi klub asal Lisabon tersebut, yang berhak atas 20 persen dari keuntungan penjualan Varela berikutnya. Mengingat minat terhadapnya dan jumlah gol yang dicetaknya, nilainya akan sangat besar.

Napoli menjadi klub pertama yang bergerak untuk Varela, didukung hubungan sangat baik dengan agensi yang mewakilinya. Apakah Napoli bisa merasa berada di posisi terdepan? Tidak sepenuhnya, karena Juventus bergerak agresif dalam beberapa hari terakhir. Gajinya yang masih relatif rendah, potensi perkembangannya, dan kecocokannya dengan Serie A menjadi faktor yang meyakinkan Carnevali dan Massara. Keduanya telah menanyakan harga Varela kepada Monza: dibutuhkan tawaran senilai 35 juta euro yang dijamin.

Dari luar Italia, ancaman terbesar datang dari Tottenham asuhan De Zerbi, yang mempertimbangkan talenta Portugal itu untuk mengatasi masalah di lini serang Spurs. Daya tarik Premier League juga bisa membuat sang pemain cukup antusias. Monza ingin mengakhiri musim dengan bertahan di Serie A berkat gol-gol Varela, tetapi tak bisa menolak jika tawaran besar datang pada Januari. Di satu sisi ada ambisi sang pemain, sementara di sisi lain ada peluang untuk segera meraup keuntungan penjualan yang sangat, sangat besar. Jika Varela pergi pada Januari, nama Francesco Camarda patut diperhatikan. Ia akan meninggalkan Milan dengan status pinjaman pada Januari, dan dua tahun lalu sempat nyaris bergabung dengan Monza di Serie A sebelum Ibrahimovic menghentikan negosiasi itu.