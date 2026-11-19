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Setelah sebelas pertandingan, Juventus Turin sudah tertinggal sebelas poin dari Lazio Roma, pemuncak klasemen Serie A. Klub tersukses di Italia itu tengah mencari jati diri sekaligus tambahan kekuatan di lini tengah. Salah satu pemain yang disebut menjadi incaran utama adalah Pierre-Emil Höjbjerg, yang dahulu memulai karier profesionalnya di Bayern München.

Höjbjerg, 31 tahun, disebut-sebut menjadi pemain yang diinginkan pelatih Luciano Spalletti dan CEO Juve Giovanni Carnevali. Setelah menjalani tahun-tahun yang sangat sukses di Premier League bersama FC Southampton dan Tottenham Hotspur, ia bermain untuk Olympique Marseille di Ligue 1 sejak 2024. Dukungan Carnevali bisa menjadi kabar baik bagi Höjbjerg, sebab Spalletti tengah dikritik akibat hasil-hasil yang tak kunjung membaik di Si Nyonya Tua. Belum tentu ia masih menjadi pelatih pada Januari. Namun, jika sang CEO juga ingin merekrutnya...

Seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport , ketertarikan itu disebut berbalas: Höjbjerg kabarnya tidak keberatan melanjutkan karier di Italia, di liga yang dinilai lebih kuat daripada Ligue 1. Selain itu, Olympique Marseille menghadapi sejumlah kesulitan keuangan sehingga penjualan pemain pada musim dingin menjadi langkah yang masuk akal.

Mengapa UEFA mengawasi Juventus dengan ketat?

Namun, ada satu masalah: kondisi keuangan Juve juga tidak terlalu baik, sementara UEFA mengawasi pengeluaran klub tersukses di Italia itu dengan saksama. Karena beberapa kali mengeluarkan dana melebihi batas yang diizinkan aturan Financial Fair Play dalam beberapa tahun terakhir, Juve pada Juni diwajibkan UEFA menjalani rencana penyehatan keuangan selama tiga tahun. Settlement Agreement tersebut tidak hanya menetapkan denda atas pelanggaran keuangan, tetapi juga batas maksimum defisit tahunan yang diperbolehkan. Pada musim ini, defisit Juve tidak boleh melebihi lima juta euro. Musim depan, neraca keuangannya harus seimbang. Pada 2028, jika mematuhi ketentuan tersebut, klub itu kembali dapat mengikuti aturan Financial Fair Play yang berlaku normal.

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Artinya, pada bursa transfer musim dingin mendatang, pemain baru hanya bisa didatangkan dengan status pinjaman, itu pun jika memungkinkan. Untuk Höjbjerg, opsi yang dibicarakan adalah peminjaman dengan opsi atau kewajiban membeli pada musim panas senilai 15 juta euro.

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Juve akan memiliki ruang gerak lebih besar jika ada pemain yang meninggalkan klub pada musim dingin. Salah satu kandidatnya adalah Weston McKennie. Mantan pemain Schalke itu dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United, tempat mantan pelatihnya di tim nasional, Mauricio Pochettino, kini menangani tim. Jadi, akankah McKennie berpindah dari satu klub yang sedang dilanda krisis ke klub lainnya? Meski pemain asal Amerika Serikat itu telah membantahnya, kemungkinan tersebut belum sepenuhnya tertutup.

Berapa kali Pierre-Emil Höjbjerg bermain untuk FC Bayern München?

Jika Höjbjerg benar-benar bergabung dengan Juventus, penyerang asal Jerman Nick Woltemade akan mendapat rekan setim sekaligus sosok pemimpin yang sangat tangguh dalam duel. Höjbjerg juga dikenal sangat pekerja keras dan cerdas dalam membaca permainan.

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Höjbjerg bergabung dengan tim muda FC Bayern München dari Kopenhagen pada musim panas 2012 dan menjalani debutnya bersama tim utama di bawah Jupp Heynckes pada April 2013. Meski penerus Heynckes, Pep Guardiola, kerap memujinya di hadapan publik, Höjbjerg gagal menembus tim utama secara permanen. Setelah dua kali dipinjamkan ke FC Augsburg dan Schalke 04 serta mencatatkan 25 penampilan di semua kompetisi bersama klub München itu, pemain asal Denmark tersebut pindah ke Inggris pada 2016. Di sana, ia menjadi pemain reguler, baik di Southampton maupun kemudian di Tottenham.