Juventus, seluruh sesi latihan bersama untuk Vlahovic: dipanggil untuk pertandingan melawan Udinese

Berita penting dari sesi latihan pagi Juventus: seperti dilaporkan Il Bianconero, Dusan Vlahovic mengikuti seluruh sesi latihan bersama tim. Penyerang tengah Serbia itu kini telah pulih sepenuhnya, hanya perlu kembali mendapatkan menit bermain dan kondisi fisik: ia pun berpeluang dipanggil untuk pertandingan akhir pekan melawan Udinese. Dan siapa tahu Spalletti, dalam hal ini, sudah memutuskan untuk memberinya kesempatan bermain sebentar.

KEMBALI DENGAN UDINESE - Masalah ototnya kini hampir sepenuhnya pulih, tetapi kesannya adalah bahwa staf medis ingin bersikap hati-hati setelah absen begitu lama. Spalletti dalam konferensi pers menjelang pertandingan telah meramalkan kembalinya Vlahovic ke bangku cadangan, yang ditetapkan untuk pertandingan melawan Udinese, yang dijadwalkan pada 14 Maret.

KONTRAK - Beberapa minggu terakhir menjelang akhir musim ini akan menjadi penentu bagi masa depan Vlahovic, yang kontraknya dengan Juventus akan berakhir pada 30 Juni mendatang. Dampak yang tidak terlalu luar biasa dari David dan Openda dapat mendorong manajemen Bianconeri untuk mempercepat perpanjangan kontrak pemain Serbia tersebut, dengan syarat bahwa pihak pemain menerima penurunan gaji yang substansial dari 12 juta saat ini. Angka tersebut tidak lagi dapat dipertahankan, terutama jika Juventus gagal lolos ke Liga Champions: dalam arti tertentu, Vlahovic dengan penampilannya sendiri yang akan 'menentukan' masa depannya.