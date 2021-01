Juventus Segera Resmikan Transfer Permata Nantes Abdoulaye Dabo

Selain sedang bekerja keras memperbaiki posisi di klasemen sementara Italia, juga beredar di bursa transfer.

Seperti biasa, si Nyonya tua melanjutkan kegemaran mencari pemain-pemain muda sarat potensi untuk diboyong ke Turin demi menjaga masa depan cerah klub.

Terkini beredar kabar jika Bianconeri semakin mesra dengan Abdoulaye Dabo dari . Sang youngster diketahui gemar beroperasi di sektor kiri serangan namun juga bisa diturunkan di sayap kanan atau sebagai trequartista.

Juventus bakal menuntaskan transfer dengan status pinjaman namun ditambah opsi pembelian secara permanen.

Dabo sudah berada di Turin dan hari ini telah memulai ritual tes medis di J-Medical sebelum resmi jatuh ke pelukan Juve.

Abdoulaye #Dabo si è sottoposto alle visite mediche con la #Juventus. Nuovo rinforzo per l’U23 // Dabo underwent his medical tests at Juventus. He’ll play in Under 23s ⚪️⚫️🇫🇷 @Goalitalia @Goal pic.twitter.com/KUD7i7l01x