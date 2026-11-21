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Juventus sudah merencanakan transfer permanen untuk Nick Woltemade, pemain pinjaman dari Newcastle United, setelah awal kiprahnya yang mengesankan di Italia. Klub Serie A itu bahkan bisa menawarkan pemain timnas Portugal Francisco Conceicao dalam barter untuk menekan harga penyerang tengah asal Jerman tersebut.

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Awal yang gemilang buat Juventus pikir ulang soal transfer

Woltemade baru tiba di Italia pada hari terakhir bursa transfer, tetapi Juventus sudah mengupayakan kesepakatan permanen. Penyerang tengah asal Jerman itu bergabung dengan klub Serie A tersebut sebagai pemain pinjaman dari Newcastle selama 12 bulan dengan biaya awal €3,6 juta. Namun, kesepakatan yang tercapai pada saat-saat terakhir itu tidak menyertakan opsi pembelian di akhir musim.

Meski demikian, penampilan awalnya yang positif di luar dugaan membuat petinggi Juventus mempertimbangkan kembali masa depannya. Klub tersebut kini memandang transfer permanen sang penyerang sebagai prioritas utama. Mereka tengah mencari cara untuk menyusun kesepakatan transfer jangka panjang agar ia tetap berada di Italia.

Performa impresif mencuri perhatian di Italia

Pemain berusia 24 tahun itu beradaptasi dengan sangat baik di Serie A dan kompetisi Eropa. Ia mencatatkan empat gol dan dua assist dalam hanya 13 penampilan di pertandingan domestik dan Liga Europa. Menurut La Gazzetta dello Sport, para direktur Juventus sangat terkesan dengan kontribusinya secara keseluruhan.

Media Italia itu menyebut para petinggi klub kini menyusun rencana keuangan konkret untuk membelinya secara permanen pada akhir musim. Dari sisi taktik, Woltemade terbukti menjadi pemain yang sangat serbabisa bagi pelatih barunya. Ia tampil efektif sebagai penyerang tunggal yang menjadi tumpuan di lini depan dan juga membentuk duet serang yang sangat menjanjikan bersama Randal Kolo Muani.

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Investasi besar Newcastle persulit transfer permanen

Transfer permanen akan membutuhkan negosiasi alot antara kedua klub. Newcastle membayar €75 juta untuk merekrut Woltemade dari klub Jerman Stuttgart pada bursa transfer musim panas 2025.

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Penyerang asal Jerman itu pada akhirnya kesulitan membuktikan bahwa harga sebesar itu sepadan selama bermain di sepakbola Inggris. Ia hanya mencetak 11 gol dan menyumbang enam assist dalam total 53 pertandingan untuk klub Premier League tersebut.

Mengingat besarnya pengeluaran itu, Newcastle tentu ingin memperoleh kembali sebagian besar investasi awalnya. Kondisi ini membuat pembelian langsung secara tunai sangat sulit dilakukan Juventus pada musim panas mendatang.

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Barter Conceicao tawarkan solusi transfer

Untuk mengatasi selisih biaya tersebut, Juventus berharap dapat merundingkan perpanjangan masa peminjaman. Mereka ingin menyertakan opsi untuk membeli sang penyerang pada Juni 2028 dengan total biaya yang jauh lebih rendah.

Alternatifnya, klub harus mengumpulkan dana transfer yang diperlukan melalui penjualan pemain dalam jumlah besar. Menjual Conceicao saat ini menjadi cara paling memungkinkan untuk mendanai transfer permanen Woltemade. Penjualan pemain timnas Portugal itu dengan harga di atas €40 juta akan menghasilkan keuntungan penting bagi klub. Ada pula kemungkinan nyata terjadinya pertukaran langsung, dengan Juventus berpotensi mengirim Conceicao ke Newcastle sebagai bagian dari barter besar tersebut.