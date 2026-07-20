Juventus, perlu melakukan pelepasan pemain penting: menurut para bandar taruhan, kandidat utama adalah Thuram dan Bremer, bahkan Kalulu pun mungkin akan hengkang

Sebuah transfer penting untuk mencoba membuka jalan bagi perekrutan pemain baru. Juventus perlu melepas seorang pemain bintang, dan ada beberapa nama yang menjadi kandidat utama untuk meninggalkan Bianconeri, terutama di lini tengah dan pertahanan, sambil menunggu keputusan mengenai langkah apa yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah di lini serang. Sebagaimana terlihat dari odds Better dan Planetwin365, Khephren Thuram dan Gleison Bremer berada di urutan teratas untuk meninggalkan Turin, dengan odds transfer masing-masing 1,60 dan 1,85.





Perhatikan juga Teun Koopmeiners, yang memiliki odds 1,65 meskipun kemungkinan transfernya terhambat oleh performa yang kurang memuaskan di Juventus dan gaji yang tinggi. Secara umum, di kubu Juventus, setelah gagal lolos ke Liga Champions, semua pemain tampaknya bisa dilepas: bahkan pemain seperti Pierre Kalulu, yang telah membuktikan diri sebagai pilar tim asuhan Spalletti, namun kemungkinan pelepasannya ditawarkan dengan odds 7,50.