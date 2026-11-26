Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Juventus-Omonia 4-1

JUVENTUS (3-4-3)

Neto 5 - Kiper Brasil berusia 37 tahun ini kembali bermain dalam laga resmi hampir enam bulan setelah penampilan terakhirnya bersama Botafogo di Bahia pada 30 Mei. Ia gagal menjangkau sepak pojok Tankovic yang berujung pada gol pembuka tim tamu lewat sundulan Satka.

Gatti 7 - Dipercaya menjadi kapten, ia bermain dengan ikat kepala dan membuat Tanase asal Rumania menerima kartu kuning pertama dalam pertandingan setelah baru 10 menit. Ia juga berguna saat menyerang, terlibat dalam proses gol 2-1 dari posisi yang tidak biasa di tengah area sepertiga akhir lapangan. Tak lama kemudian, tembakan menyilangnya dari dalam kotak penalti memaksa kiper lawan melakukan penyelamatan.

Iklan Iklan

Lucumí 6 - Ditempatkan di tengah dalam formasi tiga bek, ia mendapat kartu kuning pada menit ke-34 karena menarik Duverne.

Topik Terkait

(Masuk menit ke-66 Koopmeiners 6 - Statusnya sebagai pemain cadangan hari ini menegaskan bahwa ia kini sudah menjadi pemain inti. Ia terlibat dalam proses gol 4-1 dengan menemukan Cambiaso di antara lini).

Kelly 6,5 - Yang paling kokoh pada babak pertama, ketika lawan tak bisa melewati sisi yang dijaganya. Pada awal babak kedua, ia membuat kesalahan yang berisiko membuka kembali persaingan dalam laga, tetapi beruntung Omonia tidak memanfaatkan peluang itu.

Iklan

Cambiaso 7,5 - Hubungannya dengan suporter Juventus sedang tidak baik, bahkan jauh dari itu. Ia merespons dengan mengawali laga secara apik, juga berkat kerja sama yang baik dengan Conceiçao di sisi kanan. Pada menit ke-37, ia membalasnya dengan gol spektakuler penyama kedudukan 1-1 melalui tembakan melengkung kaki kiri yang membungkam siulan pertama di Stadium. Pada babak kedua, ia memberi umpan kepada Boga untuk gol 4-1.

Sarr 6 - Memberi keseimbangan dengan merebut bola dan menjadi pelindung bagi lini belakang.

Iklan

Douglas Luiz 6 - Sedikit kurang akurat dari biasanya saat membangun serangan.

(Masuk menit ke-66 McKennie 6 - Mengirim bola kepada Conceiçao dalam proses gol 3-1).

Iklan

Cabal 5,5 - Ia melompat tetapi gagal menjangkau sepak pojok Tankovic ke tiang jauh, tempat Satka mencetak gol pembuka tim tamu setelah Neto gagal menjangkau bola. Pada menit ke-27, tembakan kaki kirinya yang bagus dari jarak jauh memaksa kiper lawan melakukan penyelamatan. Ia tidak kembali ke lapangan setelah jeda.

(Masuk menit ke-46 Celik 6 - Seperti biasa, ia tampil solid dan terlibat dalam proses gol 3-1 dengan memberi umpan kepada McKennie).

Iklan

Conceiçao 8 - Mencatatkan tembakan tepat sasaran pertama setelah baru tiga menit lewat sepakan kaki kiri berbahaya dari tepi kotak penalti yang ditepis kiper. Ia memberi assist kepada Cambiaso dan Ekhator sebelum mencetak gol 3-1. Pemain terbaik pertandingan.

(Masuk menit ke-86 Kolo Muani tanpa nilai - Ia masuk hanya agar Conceiçao bisa menerima tepuk tangan sambil berdiri yang memang layak didapatnya).

Iklan

Ekhator 6,5 - Dalam penampilan pertamanya sebagai starter untuk Juventus, ia kesulitan menjadi satu-satunya pemain di lini depan: tugas yang mustahil bagi semua penyerang yang tersedia bagi Spalletti. Namun, ia mampu memanfaatkan peluang pertamanya untuk mencetak gol 2-1 dari assist Conceiçao.

(Masuk menit ke-66 Woltemade 6 - Pada masa tambahan waktu, ia berlari tepat di batas posisi offside, tetapi berhasil dikejar lawan).

Iklan

Boga 7 - Menggiring bola dengan sentuhan-sentuhan cepat, tetapi kondisi fisiknya masih sedikit kurang untuk menghasilkan akselerasi penentu guna melewati lawan dan menciptakan keunggulan jumlah pemain. Pada awal babak kedua, ia dua kali nyaris mencetak gol 3-1, lalu mencatatkan namanya di papan skor untuk gol 4-1.

Pelatih Spalletti 7 - Ia melakukan rotasi dengan mempertimbangkan laga tandang ke Como pada Minggu malam. Pilihan itu berbuah tiga poin, membuat Juventus mengoleksi 13 poin di Liga Europa, tertinggal dua poin dari Bournemouth yang memuncaki klasemen, meski sempat mendapat kejutan di awal laga.

Iklan

OMONIA (4-2-3-1)

Kaminski 6 - Tidak bisa disalahkan atas gol-gol yang bersarang.

Iklan

Nego 6 - Bek sayap asal Prancis yang menjadi warga negara Hungaria ini, mantan pemain tim muda Roma, terlibat duel menarik dengan Boga yang berakhir relatif seimbang.

(Masuk menit ke-59 Balkovec 5,5 - Bek sayap asal Slovenia yang pernah bermain untuk Bari, Empoli, dan Verona ini menempati sisi kiri, sehingga Duverne bergeser ke kanan. Ia kesulitan menghadapi Conceiçao yang tak terbendung).

Iklan

Coulibaly 5 - Yang terburuk di antara para pemain lini belakang timnya.

Satka 6 - Membawa timnya unggul lewat sundulan di tiang jauh, memanfaatkan kegagalan Neto menjangkau sepak pojok Tankovic.

Iklan

Duverne 5,5 - Pada menit ke-34, ia membuat Lucumí mendapat kartu kuning karena menariknya. Saat bertahan, ia dibuat kesulitan oleh trio Conceiçao-Cambiaso-Gatti. Situasinya tidak berubah ketika ia digeser ke kanan untuk menghadapi Boga.

Andreou 5,5 - Gelandang asal Siprus kelahiran 2006 ini menjanjikan, tetapi kali ini tidak mencuri perhatian.

Iklan

(Masuk menit ke-59 Brouwers 5,5 - Masuk untuk mencoba membendung serangan, tetapi tidak berhasil).

Maric 5,5 - Adik penyerang Mirko, mantan pemain Monza dan Venezia, ini tidak berhasil mengatur permainan timnya saat menghadapi lawan yang jauh lebih unggul.

Iklan

Tanase 5,5 - Pelanggarannya terhadap Gatti membuatnya menerima kartu kuning pertama dalam pertandingan setelah baru 10 menit. Pada menit ke-31, tembakan menyilangnya dari tepi kotak penalti nyaris berbuah gol.

(Masuk menit ke-46 Ewandro 6 - Setidaknya ia berusaha mengubah keadaan).

Iklan

Tankovic 6 - Namanya hanya kurang huruf S di depan, tetapi lewat sepak pojok yang menghasilkan gol Satka, ia menunjukkan kaki yang sepadan dengan milik mantan pesepakbola hebat asal Serbia, Dejan Stankovic. Setelah itu, pengaruhnya memudar seiring berjalannya laga.

(Masuk menit ke-69 Neophytou 5 - Penampilannya membuat tim merindukan rekan yang digantikannya).

Iklan

Montnor 5 - Tidak mampu menembus pertahanan lawan saat menyerang ataupun membantu Duverne saat bertahan.

Kakoullis 5 - Terlalu terisolasi di depan, ia praktis tidak pernah mendapatkan bola.

Iklan

(Masuk menit ke-46 Diony 5,5 - Tidak mampu tampil jauh lebih baik daripada rekannya di lini depan, antara lain karena tim tidak memberinya dukungan yang memadai).

Pelatih Berg 5,5 - Mantan bek Manchester United asal Norwegia ini absen karena cedera pada leg kedua semifinal Liga Champions yang dimenangi timnya 3-2 setelah bangkit melawan Juventus di Turin. Kali ini, di kota yang sama, timnya memulai laga dengan baik tetapi kalah setelah lawan bangkit. Itu bukan kesalahannya.