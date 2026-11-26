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Juventus-Omonia 4-1

JUVENTUS (3-4-3)

Neto 5 - Kiper asal Brasil berusia 37 tahun ini kembali tampil dalam pertandingan resmi hampir enam bulan setelah penampilan terakhirnya, bersama Botafogo di Bahia pada 30 Mei. Ia gagal menjangkau sepak pojok Tankovic sehingga Satka bisa menyundul bola untuk membawa tim tamu unggul.

Gatti 7 - Dipercaya menjadi kapten, ia bermain dengan ikat kepala dan membuat Tanase asal Rumania menerima kartu kuning pertama dalam pertandingan ini setelah baru sepuluh menit. Ia juga berguna saat menyerang, terlibat dalam proses gol 2-1 dari posisi yang tidak biasa di tengah area antara lini tengah dan kotak penalti. Tak lama kemudian, tembakan menyilangnya dari dalam kotak penalti memaksa kiper lawan melakukan penyelamatan.

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Lucumí 6 - Ditempatkan di tengah dalam formasi tiga bek, ia mendapat kartu kuning pada menit ke-34 karena menarik Duverne.

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(Masuk menit ke-66, Koopmeiners 6 - Statusnya sebagai pemain cadangan hari ini menegaskan bahwa ia kini telah menjadi pemain inti. Ia terlibat dalam proses gol 4-1 dengan menemukan Cambiaso di antara lini).

Kelly 6,5 - Bek paling solid pada babak pertama, ketika lawan tidak bisa melewati areanya. Di awal babak kedua, ia melakukan kesalahan yang nyaris membuat pertandingan kembali terbuka, tetapi beruntung Omonia tidak memanfaatkan peluang itu.

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Cambiaso 7,5 - Hubungannya dengan suporter Juventus sedang tidak baik, bahkan jauh dari itu. Ia merespons dengan mengawali laga secara apik, juga berkat kerja sama yang baik dengan Conceiçao di sisi kanan. Pada menit ke-37, ia diganjar gol spektakuler penyama kedudukan 1-1 lewat tembakan melengkung kaki kiri yang membungkam siulan awal di Stadium. Pada babak kedua, ia memberi umpan kepada Boga untuk gol 4-1.

Sarr 5,5 - Jarang terlihat, meski kontribusinya terasa dalam menyaring serangan sebelum mencapai lini pertahanan.

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Douglas Luiz 5,5 - Sedikit lebih sering salah umpan daripada biasanya saat membangun serangan.

(Masuk menit ke-66, McKennie 6 - Mengirim bola kepada Conceiçao dalam proses gol 3-1).

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Cabal 5,5 - Ia melompat, tetapi gagal menjangkau sepak pojok Tankovic ke tiang jauh, tempat Satka mencetak gol pembuka bagi tim tamu setelah Neto gagal menghalau bola. Pada menit ke-27, tembakan kaki kiri jarak jauhnya memaksa kiper lawan beraksi. Ia tidak kembali dari ruang ganti setelah jeda.

(Masuk menit ke-46, Celik 6 - Seperti biasa, ia tampil solid dan terlibat dalam proses gol 3-1 dengan memberi umpan kepada McKennie).

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Conceiçao 8 - Ia melepaskan tembakan tepat sasaran pertama setelah laga baru berjalan tiga menit, lewat sepakan kaki kiri berbahaya dari tepi kotak penalti yang ditepis kiper. Ia memberi assist kepada Cambiaso dan Ekhator sebelum mencetak gol 3-1. Pemain terbaik pertandingan.

(Masuk menit ke-86, Kolo Muani tanpa nilai - Ia masuk hanya agar Conceiçao mendapat tepuk tangan sambil berdiri yang layak diterimanya).

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Ekhator 6,5 - Dalam penampilan pertamanya sebagai starter untuk Juventus, ia kesulitan mengisi lini depan seorang diri, tugas yang mustahil bagi semua penyerang yang tersedia untuk Spalletti. Namun, ia mampu memanfaatkan peluang pertamanya dengan mencetak gol 2-1 dari assist Conceiçao.

(Masuk menit ke-66, Woltemade 6 - Pada masa tambahan waktu, ia berlari tepat di garis offside, tetapi lawan berhasil menyusulnya).

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Boga 7 - Ia menggiring bola dengan sentuhan-sentuhan cepat, tetapi kondisi fisiknya masih perlu sedikit ditingkatkan agar memiliki akselerasi penentu untuk melewati lawan dan menciptakan keunggulan jumlah pemain. Di awal babak kedua, ia dua kali nyaris mencetak gol 3-1 sebelum akhirnya mencetak gol 4-1.

Pelatih Spalletti 7 - Ia melakukan rotasi dengan mempertimbangkan laga tandang ke Como pada Minggu malam. Pilihan itu berbuah tiga poin meski timnya sempat dikejutkan di awal laga. Juventus kini mengoleksi 13 poin di Liga Europa, terpaut dua poin dari Bournemouth di puncak klasemen.

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OMONIA (4-2-3-1)

Kaminski 6 - Tidak bisa disalahkan atas gol-gol yang bersarang di gawangnya.

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Nego 6 - Bek sayap asal Prancis yang dinaturalisasi Hungaria ini, mantan pemain tim junior Roma, terlibat duel menarik dengan Boga yang pada dasarnya berakhir imbang.

(Masuk menit ke-59, Balkovec 5,5 - Bek sayap asal Slovenia yang pernah membela Bari, Empoli, dan Verona ini menempati sisi kiri sehingga Duverne bergeser ke kanan. Ia kesulitan menghadapi Conceiçao yang tak terbendung).

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Coulibaly 5 - Pemain terburuk di lini pertahanan timnya.

Satka 6 - Ia membawa timnya unggul lewat sundulan di tiang jauh, memanfaatkan kegagalan Neto menghalau sepak pojok Tankovic.

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Duverne 5,5 - Pada menit ke-34, ia membuat Lucumí mendapat kartu kuning karena menariknya. Saat bertahan, ia kerepotan menghadapi trio Conceiçao-Cambiaso-Gatti. Situasinya tidak berubah ketika ia digeser ke kanan untuk menghadapi Boga.

Andreou 5,5 - Gelandang asal Siprus kelahiran 2006 ini menjanjikan, tetapi kali ini tidak mencuri perhatian.

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(Masuk menit ke-59, Brouwers 5,5 - Ia masuk untuk mencoba membendung serangan, tetapi gagal).

Maric 5,5 - Adik dari penyerang Mirko, mantan pemain Monza dan Venezia, ini tidak mampu mengatur permainan timnya saat menghadapi lawan yang jauh lebih kuat.

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Tanase 5,5 - Pelanggarannya terhadap Gatti membuatnya menerima kartu kuning pertama dalam laga setelah baru sepuluh menit. Pada menit ke-31, tembakan menyilangnya dari tepi kotak penalti meleset tipis.

(Masuk menit ke-46, Ewandro 6 - Setidaknya ia mencoba memberi dorongan bagi tim).

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Tankovic 6 - Namanya hanya kurang huruf S di depan, tetapi lewat sepak pojok yang menghasilkan gol Satka, ia menunjukkan kualitas kaki yang sepadan dengan mantan pesepakbola hebat asal Serbia, Dejan Stankovic. Setelah itu, pengaruhnya memudar seiring berjalannya laga.

(Masuk menit ke-69, Neophytou 5 - Penampilannya membuat tim merindukan pemain yang digantikannya).

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Montnor 5 - Ia tidak mampu menembus pertahanan lawan saat menyerang ataupun membantu Duverne saat bertahan.

Kakoullis 5 - Terlalu terisolasi di depan, ia nyaris tidak pernah mendapat bola.

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(Masuk menit ke-46, Diony 5,5 - Ia tidak mampu tampil jauh lebih baik daripada rekannya di lini depan, juga karena tim tidak memberinya dukungan yang memadai).

Pelatih Berg 5,5 - Mantan bek Manchester United asal Norwegia ini absen karena cedera pada leg kedua semifinal Liga Champions yang dimenangi 3-2 lewat kebangkitan atas Juventus di Turin. Kali ini, ia mengawali laga dengan baik di kota yang sama, tetapi timnya kalah setelah sempat unggul, bukan karena kesalahannya.