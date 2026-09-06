Juventus pada Minggu malam menyelamatkan satu poin melawan AC Milan pada masa injury time. Berkat gol dari mantan target PSV, Alphadjo Cissè, Rossoneri unggul di luar jalannya pertandingan di Turin, tetapi berkat Federico Gatti, yang menanduk umpan silang sempurna dari Teun Koopmeiners menjadi gol, skor akhirnya menjadi 1-1 pada masa injury time. Kedua klub raksasa itu mengoleksi tujuh poin setelah tiga pertandingan. AS Roma dan Inter untuk sementara berada di puncak dengan sembilan poin.

Babak pertama tanpa diragukan lagi menjadi milik Juventus, dengan Koopmeiners seperti yang belakangan ini lazim duduk di bangku cadangan. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola dan dengan hati-hati mencari celah untuk menyerang, sementara Milan nyaris tidak menciptakan apa pun sebelum jeda.

Salah satu peluang terbesar di babak pertama datang dari Francisco Conceição, yang menguasai bola setelah Alexis Saelemaekers kehilangan bola. Tembakan pemain Portugal itu diamankan Mike Maignan, setelah itu Manuel Locatelli kurang beberapa sentimeter untuk bisa menyambar bola masuk.

Momen berbahaya berikutnya juga lahir dari Conceição, yang dikirim ke ruang kosong oleh Douglas Luiz dan kembali melihat upaya bagusnya dihentikan Maignan. Milan tepat mencatat dua percobaan tembakan di babak pertama, dan tidak satu pun mengarah ke gawang.

Setelah jeda, Conceição juga kembali menunjukkan sisi positifnya. Winger lincah itu menusuk dari sisi kanan ke dalam dan melepaskan tembakan keras, yang mengenai tiang sehingga membuat Maignan yang tampak tak berdaya lega.

Pertengahan babak kedua, sesaat setelah masuknya Koopmeiners, Milan mencetak gol dari salah satu serangan serius pertama mereka dalam pertandingan ini. Samuel Chukwueze mengoper bola kepada Cissè, yang bergerak ke dalam, melewati Locatelli, lalu menaklukkan gawang lewat kolong kaki Pierre Kalulu ke sudut jauh: 0-1.

Juventus mengerahkan segalanya untuk tetap meraih satu poin dan meski hanya memiliki sedikit peluang nyata, mereka tetap mendapat hasil setimpal. Koopmeiners melepaskan umpan silang indah ke kepala Gatti, yang menanduk bola masuk melalui bagian bawah mistar: 1-1.



