Justin Kluivert masuk dalam daftar incaran Juventus, demikian dilaporkan surat kabar olahraga Italia La Gazzetta dello Sport. Namun, pemain asal Belanda itu bukanlah pilihan utama Si Nyonya Tua.

Raksasa Italia ini pada awalnya mengincar Brahim Díaz dari Real Madrid. Penyerang serba bisa yang bisa bermain di sayap maupun sebagai gelandang serang ini menjadi prioritas. Jika dia ternyata tidak bisa didatangkan, barulah Kluivert menjadi pilihan utama.

Namun, pemain sayap ini sudah pernah menjalani petualangan di Italia. Pada 2018, AS Roma membelinya dari Ajax dengan harga lebih dari tujuh belas juta euro. Namun, masa tinggalnya di ibu kota tidak pernah menjadi sukses besar.

Serangkaian masa peminjaman pun menyusul - ke RB Leipzig, OGC Nice, dan Valencia - namun di tidak satu pun klub tersebut ia berhasil menonjol. Akhirnya, Bournemouth mengambil risiko dan membelinya seharga sekitar sebelas juta euro dari AS Roma.

Ternyata itu merupakan investasi yang sangat baik. Di bawah asuhan pelatih asal Spanyol, Andoni Iraola, Kluivert bertransformasi menjadi gelandang serang yang lengkap. Dalam 96 pertandingan, ia mencetak 24 gol dan 10 assist, angka-angka yang menarik perhatian juara Italia 36 kali itu.

Musim ini berjalan lebih sulit bagi Kluivert. Awal tahun ini, pemain yang telah 11 kali membela timnas ini mengalami cedera lutut yang mengharuskannya menjalani operasi. Beberapa minggu lalu ia kembali bermain, tepat pada waktunya untuk Piala Dunia.

Pelatih timnas Ronald Koeman menegaskan setelah pengumuman skuad bahwa Kluivert dalam kondisi fit, namun masih membutuhkan ritme. Jika ia tampil gemilang di Piala Dunia, hal itu akan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan transfer yang menguntungkan secara signifikan, mungkin ke Turin.