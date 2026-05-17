Juventus menelan kekalahan yang sangat menyakitkan dan melihat tiket Liga Champions terlepas dari genggaman

Juventus mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan dalam perjuangan merebut tiket Liga Champions. Di kandang sendiri, kemenangan mereka direbut oleh Fiorentina: 0-2.

Juventus, dengan Teun Koopmeiners sebagai starter di lini tengah, harus menang untuk tetap berada di jalur perebutan tiket Liga Champions. Namun, Fiorentina justru unggul secara mengejutkan setelah setengah jam pertandingan: setelah Kenan Yildiz, Dusan Vlahovic, dan Francisco Conceição gagal memanfaatkan peluang, Cher Ndour membawa tim tamu unggul 0-1.

Akibatnya, tim asuhan Luciano Spalletti harus mengejar ketertinggalan. Peluang kembali datang bagi Jeremie Boga dan Conceição, namun setiap kali kiper hebat David de Gea menjadi penghalang utama. Weston McKennie dan Vlahovic memang berhasil mencetak gol, namun dua kali gol penyama kedudukan Juventus dianulir.

Lima menit menjelang akhir pertandingan, secara tak terduga, pukulan telak bagi Juventus datang. Rolando Mandragora mengubah skor menjadi 0-2 dengan tendangan keras ke sudut atas gawang. Dengan hasil ini, Koopmeiners bersama Juventus turun ke peringkat 6 di Serie A, di bawah AS Roma yang kini berada di peringkat 4 dan Como di peringkat 5. Masih ada satu pertandingan tersisa di Italia.