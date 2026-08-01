Juventus menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan Kenneth Taylor. Tugas yang sulit, karena menurut surat kabar Italia La Repubblica Lazio meminta setidaknya 50 juta euro untuk gelandang Belanda tersebut.

Ofisial Juventus berbicara dengan manajemen Taylor pekan ini untuk membahas kemungkinan transfer. Dengan cepat menjadi jelas bahwa kedatangan sang gelandang merupakan tugas yang sangat berat.

Lazio bisa meraup keuntungan besar dari Taylor dengan angka 50 juta euro. Pasalnya, pemain Belanda itu datang musim lalu dari Ajax dengan nilai transfer lima belas juta euro.

Hal itu mungkin berkaitan dengan situasi Teun Koopmeiners. Sebagian karena kembalinya Douglas Luiz, posisinya di Juventus berada dalam ancaman. Aston Villa dan Nottingham Forest mengikuti perkembangannya dengan minat besar.

Taylor terikat kontrak di Lazio hingga akhir musim 2029/30. Menurut Transfermarkt, mantan pemain Ajax itu saat ini bernilai 25 juta euro, setengah dari angka yang ingin didapatkan klub ibu kota Italia tersebut.

Gelandang itu menjadi berita pada Kamis karena pelatih Gennaro Gattuso mengusirnya dari sesi latihan. Tak lama kemudian terungkap bahwa keduanya telah berbicara dan situasinya sudah mereda.