Juventus meraih kemenangan pada detik-detik akhir laga Liga Europa, Kamis malam. Bertandang ke markas Celta de Vigo, mereka lama bermain imbang sebelum Randal Kolo Muani mencetak gol pada masa tambahan waktu untuk memastikan skor akhir 1-2.

Bulan lalu, Celta kalah 0-1 dari Omonia Nicosia dalam laga pertama mereka di Liga Europa musim ini. Juventus mengawali kompetisi dengan jauh lebih baik, menang 5-0 atas NEC.

Berbeda dari laga melawan NEC, Teun Koopmeiners masuk susunan pemain inti Juventus pada Kamis. Ia mengisi lini tengah bersama Pape Matar Sarr. Mantan pemain Ajax, Francisco Conceição, juga tampil sejak menit pertama untuk tim tamu.

Celta memulai laga dengan baik dan membuka skor pada menit ke-18. Setelah serangan yang apik, Hugo Álvarez mencetak gol dari jarak dekat untuk membawa Celta unggul 1-0.

Juventus tidak mampu membalas sebelum jeda. Namun, pada babak kedua, tim asal Italia itu langsung menekan dan nyaris menyamakan kedudukan lewat Conceição. Kiper Ionut Radu menggagalkan kedua tembakannya.

Tak lama kemudian, Nick Woltemade akhirnya mencetak gol penyeimbang. Umpan panjang Koopmeiners memantul mengenai Marcos Alonso dan, dengan sedikit keberuntungan, jatuh ke kaki penyerang asal Jerman itu. Ia pun dengan mudah menuntaskan peluang tersebut: 1-1.

Juventus mendominasi pada akhir laga dan akhirnya mencetak gol kedua yang pantas mereka dapatkan pada masa tambahan waktu. Pemain pengganti Kolo Muani menyundul bola masuk untuk mengubah skor menjadi 1-2 sekaligus membawa Juventus ke puncak klasemen sementara Liga Europa.