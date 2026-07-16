AS Roma akhirnya gagal memperpanjang kontrak Zeki Çelik. Pemain timnas Turki itu tampaknya akan menandatangani kontrak baru, namun memutuskan untuk hengkang ke Juventus. La Vecchia Signora telah mengonfirmasi transfer kilat tersebut.

Musim lalu, sudah banyak spekulasi di Roma mengenai masa depan Çelik. Karena ia tak kunjung memperpanjang kontraknya yang akan berakhir, pemain berkaki kanan ini sudah santer dikaitkan dengan Juventus di belakang layar.

Meskipun demikian, transfer tersebut tampaknya tidak akan terwujud, karena Juventus awalnya memiliki opsi lain dalam diri Emil Holm. Bek kanan asal Swedia itu dipinjam dari Bologna selama setengah tahun terakhir.

Juventus akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan opsi pembelian Holm. Sementara itu, Çelik hampir mencapai kesepakatan dengan Roma, namun penundaan dalam pembicaraan tersebut akhirnya menyebabkan kepergiannya.

Juventus telah menawarkan kontrak tiga tahun kepada Çelik yang berusia 29 tahun, dan ia secara resmi menyetujuinya setelah lulus tes medis.

Mengingat rivalitas antara Roma dan Juventus, Çelik harus bersiap menghadapi kembalinya yang penuh tantangan ke Stadio Olimpico. Musim depan, Çelik akan bermain bersama Juventus di Liga Europa, sementara Roma akan berlaga di Liga Champions.

Çelik memulai kariernya di Bursaspor dan pindah ke Lille OSC melalui Istanbulspor pada tahun 2018. Setelah empat tahun di Prancis, ia pindah ke Roma pada tahun 2022 dengan nilai transfer sekitar 7,5 juta euro, dan telah tampil dalam 151 pertandingan untuk klub tersebut.