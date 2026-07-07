Juventus, Massara ditunjuk sebagai kepala bidang olahraga: Diaz dan Kessié menjadi nama-nama yang paling santer dibicarakan sebagai calon pemain baru, sementara Cambiaso dan Koopmeiners berisiko dilepas

Juventus telah menunjuk Frederic Massara sebagai kepala bidang olahraga yang baru. Pengumuman resmi dari klub tersebut baru saja dirilis beberapa menit yang lalu, sebagai bagian dari perombakan jajaran manajemen yang terus berlanjut. Setelah kedatangan Ekathor, kini giliran mantan petinggi Roma dan Milan tersebut untuk melanjutkan upaya pembaruan klub. Menurut para pakar Sisal, pemain yang tepat untuk posisi gelandang serang mungkin adalah Brahim Diaz dari Real Madrid.





Pemain asal Maroko ini mungkin akan kesulitan mendapatkan tempat dalam skema taktis Juventus dan merupakan salah satu nama yang disebutkan oleh Luciano Spalletti: peluang kedatangannya ke Turin berada di angka 3,00, sama dengan Franck Kessié, mantan rekan setim Diaz di Milan yang kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Al-Ahli berakhir. Pemain asal Pantai Gading itu sendiri berkomentar demikian mengenai kemungkinan pindah ke Juventus: “Juventus? Ya, memang ada pembicaraan, saya sudah melihatnya. Mereka adalah rekrutan yang sangat bagus dan yang terpenting, saya bebas transfer.” Di lini tengah, nama Leon Goretzka tetap menjadi incaran utama, dengan odds 4,00. Klub juga harus bekerja keras dalam hal pelepasan pemain. Nama yang paling dekat dengan kepergian, menurut para ahli Betflag, adalah Andrea Cambiaso, yang peluang transfernya berada di 1,50, sementara peluang Teun Koopmeiners—salah satu pemain paling mengecewakan dalam dua tahun terakhir—naik menjadi 1,65. Petualangan Jonathan David di Juventus mungkin hanya berlangsung satu musim, mengingat peluangnya untuk hengkang dari Turin berada di 1,85.