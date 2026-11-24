Bagikan Ikuti GOAL di Google

Iklan

Manuel Locatelli, gelandang sekaligus kapten Juventus, menjawab pertanyaan para penggemar cilik Juventus melalui kanal resmi klub. Berikut petikan paling menarik yang diambil dari jawaban anak-anak dalam pertemuan rutin Junior Report.

MASA-MASA SULIT

Locatelli, yang absen karena cedera hingga Maret mendatang, berbicara tentang masa sulit yang sedang dialaminya:

"Ini jelas salah satu masa tersulit, karena lutut saya cedera dan saya harus lama berada jauh dari lapangan. Jadi, saya menjalani hidup dengan cara yang sangat berbeda, seperti dikutip TuttoJuve.com. Masa sulit lainnya adalah ketika kami gagal tampil di Piala Dunia. Tentu saja, ketika Anda kalah, apalagi kalah seperti itu, rasanya menyakitkan. Namun, dalam sepakbola ada kemenangan dan kekalahan. Yang penting adalah terus berkembang dan memberikan segalanya".

Iklan Iklan

PEMULIHAN CEDERA

Topik Terkait

Sang gelandang berbicara tentang pemulihannya dari cedera:

"Saya merasa baik, dalam arti saya menjalani proses pemulihan dengan baik. Saya tahu harus menunggu beberapa waktu dan sayangnya hal seperti ini terkadang terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan atlet. Saya menjalani keseharian dengan cara berbeda, lebih banyak berlatih di pusat kebugaran. Saya sangat, sangat rindu bermain sepakbola. Namun, saya sudah belajar menerima situasi ini dan tahu harus melakukan yang terbaik agar bisa kembali dalam kondisi baik".

Iklan

KEDATANGAN KE JUVENTUS

Sang gelandang mengenang kedatangannya ke Juventus pada 2021:

Iklan

"Keberuntungan saya ketika tiba di Juventus adalah adanya kapten-kapten hebat sebelum saya. Ketika saya datang, masih ada Chiellini dan Bonucci, lalu ada Danilo. Bagi saya, sangat penting untuk memahami dan belajar dari sikap mereka, bagaimana mereka selalu hadir dan siap membantu. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus berusaha menjadi teladan setiap hari. Menurut saya, kuncinya adalah dedikasi, kemauan untuk bekerja dan berkembang, tetapi yang terpenting adalah kesediaan mendengarkan orang lain".

DUKUNGAN UNTUK JUVENTUS

Iklan

Terakhir, Locatelli mengenang masa kecilnya sebagai penggemar Juventus:

"Saya sudah mendukung Juventus sejak kecil, jadi idola saya adalah Nedved, Buffon, dan Del Piero. Lalu, tentu saja saya juga mengagumi Totti. Mereka adalah idola saya, para pesepakbola yang menemani saya tumbuh besar. Kamu mengatakan sesuatu yang bagus dan patut direnungkan. Seperti yang kamu katakan, terkadang anak-anak memandang kami seperti itu dan hal tersebut memberi kami tanggung jawab. Dalam hal ini pun kami harus menjadi teladan. Menurut saya, menjadi teladan bukan hanya soal aksi teknis selama pertandingan, melainkan juga sikap kami di dalam dan di luar lapangan. Kami harus menjadi teladan bagi kalian karena kalian menyaksikan dan mengagumi kami. Jadi, ini tanggung jawab yang indah dan penting".