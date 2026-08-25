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MirettiGetty Images

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Juventus, kontak langsung dengan Besiktas untuk Miretti: ia adalah pilihan utama bagi Italiano

Juventus

Juventus, Miretti menuju pintu keluar: jalur Besiktas jelas menjadi yang paling panas

Kontak lanjutan sedang berlangsung antara Juventus dan Besiktas untuk Fabio Miretti. Kedua klub sedang bernegosiasi dalam beberapa jam ini dan tengah memikirkan formula final operasi tersebut. Klub Turki itu mengajukan pinjaman dengan opsi pembelian kepada Juventus untuk gelandang kelahiran 2003 tersebut.  

Vincenzo Italiano terus mencermati kompetisi Italia dengan saksama dan menjadikan Miretti sebagai target, yang pada musim lalu mencatatkan 1 gol dan 3 assist dalam 31 pertandingan di semua kompetisi bersama Juventus.


Miretti telah membuka pintu dengan penuh keyakinan untuk Besiktas.

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