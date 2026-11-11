Juventus, jika Inzaghi datang: siapa yang paling cocok dan siapa yang terancam kehilangan tempat di skuad

Masa depan Simone Inzaghi bisa kembali berada di Italia, dan Juventus termasuk salah satu kemungkinan tujuannya. Namun, skuad Juventus saat ini hanya sebagian cocok dengan filosofi taktik mantan pelatih Inter dan Lazio tersebut.

Inzaghi, yang kini berada di Arab Saudi bersama Al-Hilal, memiliki kontrak hingga Juni 2027. Pada Mei lalu, agennya, Federico Pastorello, tidak menutup kemungkinan pelatih asal Piacenza itu kembali ke Serie A pada masa mendatang: "Saat ini dia benar-benar ingin menjalani tahun keduanya di Al-Hilal. Namun, cepat atau lambat dia juga akan kembali ke Italia." Kemarin, sang agen justru berusaha meredam rumor yang semakin santer bahwa keputusan Inzaghi untuk kembali ke Italia pada musim 2027/28 sudah dibuat: "Belum ada keputusan yang diambil mengenai masa depan Inzaghi."

JUVENTUS MEMIKIRKAN INZAGHI

Yang jelas, sejumlah klub papan atas Italia tengah mempertimbangkan Inzaghi untuk masa depan mereka, terutama Napoli dan Juventus. Bagi Juventus, target direktur utama Giovanni Carnevali adalah tetap memercayai Luciano Spalletti hingga akhir musim tanpa pergantian besar, lalu menyusun rencana baru mulai musim berikutnya, sebisa mungkin setelah memastikan tiket ke Liga Champions. Di antara calon pelatih Juventus pada masa mendatang, Inzaghi berada di urutan teratas daftar Carnevali, bahkan di atas Antonio Conte.

Pertandingan berikutnya JUV Serie A 06.30 VEN

APAKAH SKUAD JUVENTUS SAAT INI COCOK DENGAN FORMASI 3-5-2 INZAGHI?

Terlepas dari waktunya yang masih berjarak sepuluh bulan, serta apa yang mungkin terjadi di bursa transfer Januari, mari kita coba melihat bagaimana skuad Juventus saat ini akan menyesuaikan diri dengan tuntutan taktik dan teknis Inzaghi, yang sepanjang kariernya hampir selalu memilih formasi 3-5-2, dengan perubahan ke 3-4-2-1 di tengah pertandingan.

LINI PERTAHANAN

Formasi tiga bek adalah prinsip yang dipegang teguh Inzaghi, fondasi yang menopang karier dan kemenangan-kemenangannya. Dalam hal ini, Juventus tidak punya masalah. Semua bek Juventus (Kalulu, Gatti, Lucumì, Bremer, Kelly, Cabal, dan Rugani) cocok bermain dalam formasi tiga bek. Bagi beberapa di antaranya, terutama Bremer dan Gatti, formasi itu bahkan lebih sesuai dibandingkan formasi empat bek.

LINI TENGAH

Di posisi gelandang tengah pun tidak akan ada masalah, karena tiga pemain di depan lini pertahanan (atau dua pemain jika beralih ke 3-4-2-1) bisa diisi oleh Locatelli, Koopmeiners, Douglas Luiz, Thuram, Sarr, dan McKennie. Tentu saja, lini ini masih sedikit kekurangan kualitas, tetapi kekurangan itu akan tetap ada terlepas dari formasi dan pelatihnya. Dalam hal ini, patut diperhatikan kemungkinan Juventus ikut memburu Hakan Calhanoglu, pilar Inter asuhan Inzaghi yang kontraknya bersama Inter berakhir pada Juni 2027.

PEMAIN SAYAP

Masalah mulai muncul ketika membahas pemain sayap, baik di lini pertahanan maupun penyerangan. Dalam formasi 3-5-2, juga 3-4-2-1, dibutuhkan pemain sayap yang mampu menyisir seluruh sisi lapangan, kuat secara fisik, dan memiliki langkah panjang. Sulit membayangkan Celik dan Cambiaso menjalankan peran ini, begitu pula Kalulu dan Cabal saat bermain sebagai bek sayap. Belum lagi Juventus memiliki begitu banyak penyerang sayap: Yildiz, Alajbegovic, Conceicao, Boga, Nico Gonzalez, dan Zhegrova yang, boleh dibilang, harus 'berganti peran' menjadi penyerang kedua dalam formasi 3-5-2, atau bermain di belakang penyerang dalam formasi 3-4-2-1. Alternatifnya, Inzaghi yang harus mengubah gaya bermainnya selama ini agar sesuai dengan pemain yang tersedia.

LINI SERANG

Terakhir, dari segi taktik, tidak ada masalah bagi para penyerang. Kolo Muani, Woltemade (yang hanya dipinjam hingga Juni), Ekhator, dan Milik semuanya cocok secara taktik dengan formasi Inzaghi. Persoalannya tetap pada kemampuan mereka memberikan dampak dan, terutama, mencetak gol. Bersama Inzaghi, seperti halnya bersama Spalletti, masalahnya akan tetap sama: gol dan kemampuan mencetaknya. Apa pun formasinya.