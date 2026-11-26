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Juventus membutuhkan kemenangan dan berhasil meraihnya dengan menghajar Omonia Nicosia 4-1. Hasil ini memastikan mereka tetap berada di delapan besar fase liga Liga Europa, posisi yang akan mengantar mereka ke babak 16 besar. Juventus naik ke peringkat kedua, hanya di belakang Bournemouth yang belum terkalahkan, sekaligus setidaknya mengamankan tempat di fase play-off.

Laga diawali momen menegangkan ketika Neto gagal menjangkau bola sepak pojok dan Satka membawa Omonia unggul 1-0. Namun, setelah kesalahan itu, Juventus bangkit dan mulai mendominasi pergerakan, penguasaan bola, serta peluang. Andrea Cambiaso menyamakan kedudukan sekaligus menjawab siulan kurang puas dari sebagian penonton di Stadium lewat tembakan melengkung kaki kiri dari sudut kotak penalti yang bersarang di pojok atas jauh gawang.

Sejak itu, pertandingan dengan cepat berjalan lebih mudah bagi Juventus. Jeff Ekhator menandai penampilan pertamanya sebagai starter untuk Juventus dengan gol setelah menerima umpan terobosan Conceicao. Pemain asal Portugal itu tampil gemilang dan mencetak gol ketiga setelah McKennie menempatkannya berhadapan dengan Kaminski. Tembakan pertamanya ditepis, tetapi mantan pemain Porto itu menyambar bola pantul untuk mengubah skor menjadi 3-1. Tak lama kemudian, Cambiaso melengkapi golnya dengan sebuah assist yang memberi Boga kesempatan menaklukkan Kaminski lagi untuk menutup kemenangan dengan gol keempat.

Ini menjadi jawaban penting bagi Spalletti, yang meminta para pemain pelapisnya menunjukkan kedewasaan. Hasil ini juga sangat penting bagi kiprah Juventus di Liga Europa, yang kini menjadi target mereka. Juventus dapat mulai mengelola keunggulan yang telah dikumpulkan di klasemen agar bisa menghemat tenaga untuk kompetisi liga.

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JUVENTUS 4-1 OMONIA

PENCETAK GOL: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J), 68' Conceicao (J), 73' Boga (J)

GOL DAN MOMEN PENTING



86' PERGANTIAN TERTUNDA: Spalletti memilih menarik Conceicao untuk memasukkan Kolo Muani, tetapi pemain asal Portugal itu terlalu lama meninggalkan lapangan saat menerima tepuk tangan meriah yang memang layak didapatnya. Sesuai aturan baru, wasit menunda masuknya pemain asal Prancis itu selama satu menit.



73' GOL: Cambiaso melengkapi golnya dengan sebuah assist. Kali ini, Boga mencetak gol lewat tembakan melengkung setelah serangan dimulai Koopmeiners di tengah lapangan.



68' GOL: Setelah menyumbang dua assist, Conceicao juga mencetak gol. McKennie memanfaatkan celah dari tepi kotak penalti untuk mengirim bola kepada pemain asal Portugal itu di depan Kaminski. Sang kiper berhasil menepis tembakan pertama, tetapi bola kembali ke kaki mantan pemain Porto tersebut, yang langsung menyambarnya ke gawang.



65' PELUANG: Ekhator kembali mendapat peluang setelah menyusup ke kotak penalti dari sisi kanan. Namun, keseimbangannya terganggu oleh Coulibaly saat melepaskan tembakan keras dan bola melambung jauh di atas mistar.



52' PELUANG: Boga mendapat dua peluang. Ia terlebih dahulu menerobos dari kiri dan mencoba menembak dengan kaki kanan ke tiang dekat, tetapi tembakannya melenceng. Tak lama kemudian, tembakan melengkung kaki kanannya melebar tipis dari tiang jauh.



50' PELUANG: Kesalahan Kelly membuat Omonia merebut bola dan langsung mengirim umpan silang ke tengah kotak penalti. Tankovic nyaris menyambutnya dengan sundulan saat berhadapan langsung dengan Neto.



48' PELUANG: Cambiaso kembali mengancam, tetapi kali ini Kaminski menggagalkannya. Bola kemudian jatuh ke Conceicao, yang upayanya diblok pertahanan.



43' GOL: Juventus merebut bola di sepertiga akhir lapangan. Ekhator memulai serangan dengan mengoper kepada Gatti, lalu berlari mencari ruang. Kapten Juventus pada laga ini mengirim bola kepada Conceicao, yang memberikan umpan terobosan kepada penyerang Italia itu di kotak penalti. Dengan gerakan cepat, Ekhator melepaskan tembakan keras mendatar yang membuat Kaminski tak berkutik. Skor 2-1 melengkapi kebangkitan Juventus.



37' GOL: Gol luar biasa dari Andrea Cambiaso. Pemain sayap yang ditempatkan kembali di sisi kanan oleh Spalletti untuk laga ini bergerak ke dalam di sudut kotak penalti, lalu melepaskan tembakan melengkung kaki kiri yang bersarang di pojok atas gawang.



26' Juventus kembali membangun serangan lewat umpan-umpan pendek sambil menekan di tepi kotak penalti hingga Cabal melepaskan tembakan, tetapi Kaminski sigap menggagalkannya. Saat Omonia berbalik menyerang setelah Douglas Luiz salah mengoper, giliran Neto yang menggagalkan tembakan Maric dari jarak 16 meter.



16' GOL : Omonia menerobos dari kiri melalui umpan silang Montnor yang dibuang Kelly menjadi sepak pojok setelah ia mendahului Kakoullis. Dari sepak pojok itu, Neto melakukan kesalahan besar: ia keluar dari gawang tetapi gagal menyentuh bola. Di tiang jauh, Satka menyundul bola ke gawang untuk membawa Omonia unggul 1-0.



11' KARTU KUNING: Tanase terlambat melakukan tekel terhadap Gatti dan menginjak kaki bek Juventus itu. Pelanggaran tersebut diganjar kartu kuning sesuai aturan.



4' PELUANG: Peluang nyata pertama dalam pertandingan. Setelah sepak pojok, Chico Conceicao bergerak ke tengah dari kanan dan melepaskan tembakan melengkung kaki kiri, tetapi Kaminski sigap meninjunya untuk menjaga gawangnya.



0' Kick-off pukul 21.00 di Allianz Stadium, Turin



SEMUA INFORMASI, STATISTIK, DAN JALANNYA LAGA MENIT DEMI MENIT DI SINI



JUVENTUS VS OMONIA: SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN DATA PERTANDINGAN



Juventus 4-1 Omonia



Pencetak gol: 16' Satka (O), 37' Cambiaso (J), 43' Ekhator (J), 68' Conceicao (J), 73' Boga (J)



JUVENTUS (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumì (66' McKennie), Kelly; Cambiaso, Douglas Luiz (66' Koopmeiners), Sarr, Cabal (46' Celik); Conceicao (86' Kolo Muani), Ekhator (66' Woltemade), Boga.

Cadangan: Pinsoglio, Vicario, Bremer, Kolo Muani, Durmisi, Merola, Turco.

Pelatih: Spalletti.



OMONIA (4-2-3-1): Kaminski; Douverne, Coulibaly, Satka, Nego (59' Balkovec); Andreou (59' Brouwers) Maric; Tanase (Ewandro), Tankovic (70' Neophytou), Montnor; Kakoulis (46' Diony).

Cadangan: Fabiano, Michail, Simic, Konstantinidis, Christoforou.

Pelatih: Berg.



Wasit: Barrott (ING)

Kartu kuning: Tanase (O), Lucumi (J), Balkovec (O)

Kartu merah: -