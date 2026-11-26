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Ajang Liga Europa pada Kamis malam ini menyajikan malam yang penuh comeback dan drama. Juventus membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan besar 4-1 atas tamunya, Omonia Nicosia, sementara Crystal Palace juga bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan berharga 2-1 atas tamunya, Real Sociedad. Pekan ini menegaskan bahwa di Eropa tidak ada yang selesai sebelum peluit akhir.

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Juventus Membalikkan Keadaan atas Omonia

Juventus berhasil merebut kemenangan berharga 4-1 atas tamunya, Omonia Nicosia, dalam laga Liga Europa yang mempertemukan kedua tim. Tim asal Italia itu mencetak tiga gol beruntun untuk memastikan kemenangan sekaligus memperkuat posisinya dalam persaingan lolos ke babak 16 besar.

Juventus menjamu Omonia Nicosia dalam laga sengit Liga Europa di tengah antusiasme besar para pendukung, dengan tekad jelas untuk menang dan terus naik di klasemen.

Laga dimulai dengan kejutan besar bagi tuan rumah. Pada menit ke-16, Lubomir Satka mencetak gol pembuka untuk Omonia setelah menerima umpan Muamer Tankovic. Gol itu memberi tim asal Siprus tersebut keunggulan yang mengejutkan dan menempatkan Juventus di bawah tekanan besar pada menit-menit awal.

Juventus berusaha segera bangkit dan menekan pertahanan Omonia dengan keras. Gol pertama mereka akhirnya tercipta pada menit ke-37 saat Andrea Cambiaso menyamakan kedudukan setelah menerima umpan Francisco Conceição. Skor menjadi 1-1 dan laga kembali ke titik awal.

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Juventus tidak perlu menunggu lama untuk menuntaskan comeback. Hanya beberapa saat sebelum turun minum, tepatnya pada menit ke-43, Jeff Ekhator mencetak gol kedua dari umpan Conceição. Gol itu membawa timnya unggul 2-1 dan membalikkan keadaan sebelum kedua tim masuk ke ruang ganti.

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Di babak kedua, Juventus terus mendominasi. Momen penentu datang pada menit ke-68 ketika Francisco Conceição mencetak gol ketiga. Ia menjadi bintang utama laga setelah sebelumnya menyumbang dua assist. Gol itu menegaskan keunggulan Juventus dan memastikan skor 3-1, disambut sukacita besar di tribune.

Pada menit ke-72, tercipta salah satu momen terindah dalam laga ini. Andrea Cambiaso menusuk dengan percaya diri ke dalam kotak penalti sebelum mengirim umpan akurat kepada Jeremie Boga, yang berada dalam posisi ideal di depan gawang dan mencetak gol keempat untuk Juve.

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Dengan kemenangan ini, Juventus menempati peringkat kedua dengan 13 poin dari 5 pertandingan, hasil 4 kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa kekalahan. Sementara itu, Omonia Nicosia berada di peringkat ke-26 dengan 6 poin dari 5 pertandingan, hasil 2 kemenangan dan 3 kekalahan.

Kartu Merah yang Mengubah Segalanya

Di laga lain pada pekan yang sama, Crystal Palace membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan berharga 2-1 atas tamunya, Real Sociedad, malam ini.

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Babak pertama berjalan dengan sangat hati-hati dari kedua tim. Tidak ada ancaman berarti dan babak ini berakhir imbang tanpa gol, sehingga peristiwa-peristiwa besar laga ini terjadi di babak kedua.

Real Sociedad unggul lebih dulu pada menit ke-66 lewat gol Mamadou Sarr setelah menerima umpan Ji Oshieng.

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Laga mengalami titik balik penting pada menit ke-72 ketika pemain Real Sociedad, Jon Martín, menerima kartu kuning kedua akibat tekel keras dan harus meninggalkan lapangan setelah diganjar kartu merah.

Martín sebelumnya telah menerima kartu kuning pertama pada menit ke-64, sebelum kembali melakukan pelanggaran hanya 8 menit kemudian. Wasit pun terpaksa memberinya kartu kuning kedua, lalu kartu merah.

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Kartu merah ini jelas memengaruhi jalannya laga. Crystal Palace memanfaatkan kekurangan pemain di kubu lawan dan menekan dengan keras hingga berhasil mencetak gol kemenangan, berkat keunggulan jumlah pemain pada menit-menit akhir.

Balasan Crystal Palace datang dengan cepat. Pada menit ke-73, Jean-Philippe Mateta menyamakan kedudukan lewat titik penalti dan skor menjadi 1-1.

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Tuan rumah terus menekan hingga berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-82. Mereka memastikan kemenangan 2-1 dan menuntaskan comeback penting hanya dalam 9 menit.

Dengan hasil ini, Real Sociedad menempati peringkat ke-27 di klasemen Liga Europa dengan 6 poin dari 5 pertandingan, hasil 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kekalahan.

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Crystal Palace berada tepat di belakangnya di peringkat ke-12 dengan 8 poin dari 5 pertandingan, hasil 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan.