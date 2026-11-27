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Seperti saat kemenangan tandang atas AZ Alkmaar di Belanda, kemarin di Allianz Stadium Federico Gatti kembali menjadi salah satu pemain terbaik dalam kemenangan Juventus atas Omonia Nicosia, bahkan mungkin yang terbaik. Dalam kemenangan 4-1 Juventus atas klub Siprus itu pada laga kelima fase liga Liga Europa, Gatti tampil sangat baik saat bertahan dan, terutama, saat menyerang, kerap maju membantu sebagai gelandang tambahan, bahkan penyerang. Ia mendapat nilai 7 dari calciomercato.com, dengan alasan berikut: "Dipercaya menjadi kapten, ia bermain dengan ikat kepala dan membuat pemain Rumania, Tanase, menerima kartu kuning pertama dalam pertandingan setelah laga baru berjalan 10 menit. Ia juga berguna saat menyerang, terlibat dalam proses gol 2-1 dari posisi sentral yang tidak biasa di area sepertiga akhir lapangan. Tak lama kemudian, tembakan menyilangnya dari dalam kotak penalti memaksa kiper lawan melakukan penyelamatan".

Penampilan Gatti membuat Alessandro Del Piero melontarkan pertanyaan bernada menggoda, sambil tersenyum, kepada Luciano Spalletti dalam wawancara seusai laga: mungkinkah Gatti lebih sering dimainkan di lini tengah? "Bisakah Gatti bermain di lini tengah? Ini hanya bercanda, tetapi seorang pelatih harus selalu mencari solusi baru," kata mantan pemain bernomor punggung 10 itu. Pelatih Juve menjawab: "Gatti sangat baik dalam merebut bola lewat tekanan tinggi di tepi kotak penalti. Ia bahkan siap mencetak gol. Sisi lain dari hal itu adalah kami meninggalkan banyak ruang di belakang".

Musim ini, Gatti mencatatkan 11 penampilan, dengan satu gol, satu assist, dan dua kartu kuning. Sejauh ini ia bermain selama 594 menit, jumlah yang tidak terlalu banyak. Perlu diingat pula kata-kata bek kelahiran 1998 itu setelah kemenangan atas AZ pada 5 November: "Aksi saya maju saat serangan balik? Ya, itu kemampuan yang selalu saya miliki. Masalahnya, saya harus berada dalam kondisi fisik yang baik, karena ketika kondisi tidak prima dan konsentrasi menurun, terutama saat bertahan, kesalahan bisa terjadi kapan saja. Saya harus mencapai kondisi terbaik dan hanya bisa melakukannya dengan bermain. Itulah yang saya butuhkan. Aksi seperti itu muncul ketika kondisi fisik Anda baik. Seperti yang saya katakan, saya perlu bermain: Anda hanya bisa mencapai kondisi terbaik dengan melewati kelelahan, pertandingan demi pertandingan. Hari ini, kemenangan sangat penting untuk melanjutkan penampilan pada Minggu lalu. Namun, saya ulangi, laga ini sudah selesai: kami harus memikirkan pertandingan liga terakhir sebelum jeda, karena pertandingan itu benar-benar sangat penting".

Gatti yang tampil mengesankan di Liga Europa adalah pemain penting bagi Juventus, tetapi ia bukan pilihan utama Luciano Spalletti dalam pertandingan-pertandingan terpenting. Faktor ini bisa membuka pembahasan tentang masa depan sang pemain pada bursa transfer Januari. Kontrak Gatti bersama Juventus berakhir pada 2030. Ia sudah menjadi subjek rumor transfer pada bursa musim panas dan akan kembali diperbincangkan pada Januari. Namanya sempat dikaitkan dengan minat klub-klub Liga Primer, khususnya Aston Villa dan Newcastle.

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Terkait bursa transfer Italia, kemarin jurnalis Telelombardia Alfio Musmarra menyampaikan informasi berikut: "Hari ini saya menyebut satu nama yang bukan berasal dari saya, bukan hasil pemikiran saya sendiri, tetapi sedang beredar. Perhatikan nama Gatti, yang sedang melalui masa sulit di Juventus dan bisa menjadi opsi untuk menambal situasi akibat kondisi Stones. Belum tentu ia akan direkrut, tetapi ia adalah pemain yang sedang dipertimbangkan".

Kemungkinan terbesar adalah Gatti pada akhirnya tetap di Turin. Ia berguna bagi Juventus mengingat banyaknya pertandingan yang menanti hingga akhir musim. Jika terus tampil seperti kemarin, Gatti juga berpeluang naik dalam urutan pilihan. Selain itu, ada keinginan Juventus yang telah berulang kali dinyatakan untuk membangun kelompok pemain Italia yang kuat di ruang ganti Continassa. Jika Gatti menyatakan keinginan untuk mencari tantangan baru, Juve lebih mungkin melepasnya ke luar negeri daripada ke rival lama seperti Inter. Namun, seperti yang berulang kali diingatkan direktur utama Giovanni Carnevali, tidak ada pemain Juve yang tidak bisa dijual. Karena itu, setiap kemungkinan transfer akan bergantung pada keinginan sang pemain serta tawaran yang datang. Termasuk dari Inter.